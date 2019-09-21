Очередное приезжее быdло из херсонщины убило 4 людей
Відомо, що 49-річного водія, мешканця Херсонщини, неодноразово штрафували за перевищення швидкості. Також він є учасником 4 ДТП, 2 з яких стались цього року.
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Додано: П'ят 05 чер, 2026 19:01
Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост
Очередное приезжее быdло из херсонщины убило 4 людей
Відомо, що 49-річного водія, мешканця Херсонщини, неодноразово штрафували за перевищення швидкості. Також він є учасником 4 ДТП, 2 з яких стались цього року.
Додано: П'ят 05 чер, 2026 19:44
Додано: П'ят 05 чер, 2026 19:47
Додано: П'ят 05 чер, 2026 19:48
Shaman
По цій самій виділеній полосі неслось позавчора на БМВ .. Встиг він відтормозитись перед зупинкою з автобусом
Додано: Пон 08 чер, 2026 20:54
Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост
Frant написав:
Європа таки буде урізати фінансування самостійним злодіям, які навіть в час війни не можуть зупинити своє казнокрадство і злодійство:
Україна може вперше втратити частину допомоги ЄС через невиконані реформи.
Це випливає із відповіді Єврокомісії на запит Радіо Свобода. Приблизно півміліарда попередніх траншів за програмою Ukraine Facility призупинені. Невиконані два пункти – збільшення штату Вищого антикорупційного суду та запуск законодавства щодо перевірки суддівських декларацій.
Очевидно, бЫдляцько Ыліта не хоче, щоб хтось її контролював.
Ще раз, наверное, в 101-й раз: эта территория может нормально существовать и развиваться только (!!!) под внешним управлением
.
На жаль так. Вся історія показує що українці могли більш менш жити в стабільній державі тільки під зовнішнім управлінням.
Київська Русь. Створили варяги. Варяги ослабли, держава розвалилась на князівства які воювали постійно одне з одним.
Від татар допомогла Литва. Жили нормально в Литві більше 100 років. Повстань проти держави не було зовсім.
Річ Посполита. України розвивалась, заселили дикі землі на Правобережжі і Лівобережжі де до цього тільки дикі коні бігали. Золоті часи.
Богдан захотів власну державу. 40 років Руїни. Всі проти всіх. Пів України перетворилось в пустку.
Австрія. Галичина жила та розвивала українство успішно до 1918 року
Росія. Держава функціонувала не погано до 1917. Згадайте приріст населення в кінці 19 початку 20 століття. Потім знов всі проти всіх. УНР воювала проти поляків, махновців, зелених, Антанти, білих, червоних, гетьманців. Кого ще не забули ?
сссри. Держава функціонувала до 1991 року.
Незалежність з 1991 року. Результат 35 років як кажуть на табло.
Як вийти з цього чортового колеса ?
Може ЄС врятує і нарешті наведе тут порядок ?
Додано: Пон 08 чер, 2026 21:20
ездят, конечно
Додано: Пон 08 чер, 2026 21:27
Якщо подивитися по окремості - українці неймовірно талановиті, працьовиті й пробивні. скільки у нас топових спортсменів, геніальних лікарів, крутих айтівців, інженерів та винахідників, які за кордоном будують кар'єри. Але як тільки ми збираємося до купи в соціум - вмикається якась дивна програма на самознищення.
Тотальна довірливість, яка межує з недалекістю. Віра в простий популізм і доброго царя
Згадайте початок 90-х.Я не бачив це на власні очі, бо був малим, але кажуть, що поляки тоді до нас їздили торгувати, у них інфраструктури не було, аеропорти пусті стояли. Але на перших же виборах вони змогли увімкнути мізки, проголосувати стратегічно і обрати реальні реформи. А ми? А ми обрали Кравчука і комсомольську номенклатуру. Оце і є та сама точка роздоріжжя
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