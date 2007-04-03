Натиснув +1.
Якраз в п`ятницю, коли все вальнуло, я дещо прикупив, тут ще й прогноз відповідний вийшов. Що маємо за практично один день? А маємо +9%, приблизно 400 баксів на одному інстрУменті. Мєлочь, але приємно.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 08 чер, 2026 16:56
Натиснув +1.
Якраз в п`ятницю, коли все вальнуло, я дещо прикупив, тут ще й прогноз відповідний вийшов. Що маємо за практично один день? А маємо +9%, приблизно 400 баксів на одному інстрУменті. Мєлочь, але приємно.
Додано: Пон 08 чер, 2026 17:39
На прошлой неделе,произошло наконец событие,о котором я писал еще кто знает когда...причем неоднократно...Мы закололи 200 недельную скользящую спустя 2.5 года с последнего касания..Все внимание к ней..Плюс в том,что мы не закрепились ниже нее...Как только это случится на недельке,готовьтесь ползать по дну(киты будут накапливать),которое может быть нащупано примерно -15-20% от этой линии ниже на текущий момент ее пролегания...Пока мы выше нее,остается еще шанс на длительный боковик,или небольшое контрендовое ралли(отскок)..Вся ликвидность сейчас внизу...Все забито деньгами в стаканах бирж в диапазоне 55-58тыс...и еще на 48-50,что впринципе подтверждает теорию спуска ниже линии %на 15+-...вопрос-Когда?!Вверху-пока пусто...Никто не верит
За альту-вообще молчу...Там нет ликвидности вообще...
Додано: Пон 08 чер, 2026 18:18
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
А я вирішив потрохи закупатись криптою: BTC 60%/ ETH 30% /SOL 10%...
Додано: Пон 08 чер, 2026 20:30
Частично можно брать..При походе битка на 50-55К,эфир можно вполне увидеть вплоть до 1150+- Киты-охотятся за такими же китами.Мне кажется,поставлена цель напугать до уср..чки Битмайн с его эфиром и Сейлора(задампить или обанкротить MSTR-которые и так валятся,как какой то шиткоин,уже -80% от хая и это не конец) Если повезет,скупить их часть активов по дешевке..Жестяк еще впереди...настоящий...я так думаю...посмотрим чуть дальше по ходу рынка.
Я бы обратил внимание на Лайт...Как технология-он никому уже нахрен не нужен,устарел.Но он начинает напоминать движения ZEC...Продавили ниже 50$,скоро продавят и ниже 40...в следующем году халвинг...за 3-4 месяца начинает всегда рост...4-5 иксов,вполне можно будет сделать...+ целевая максимальная зона по нему,порядка 400$+ но это случится,когда таки настанет гребаный альтсезон,а он таки настанет...когда то И это будет реально второй ZEC...если к тому времени его не сломают,не выбросят,не делистнут )) Запомним этот пост...В августе 2027,сравним.Покупка-зона набора 27-40$ можно даже первые покупки по текущим Цель минимум-108-135$ через год(корректируется по обстоятельствам рынка),максимальная-400-500$ при альтсезоне
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