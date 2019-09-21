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Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 10 чер, 2026 05:39
Хто повинен боротись з корупцією і кумовством в Україні - свинопас Федя з села Глухе, чи пан Зелений Популіст з міндичами, єрмаками і дівками-торговкамт?
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Faceless, Ірина_, Модератор
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