- Хто відповідальний за оргазм жінки?
- Укроргазмвидобування.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 11 чер, 2026 05:06
Додано: Чет 11 чер, 2026 08:32
Зовсім не смішно.
Уро.ди 35 років обкрадають і добивають територію, яку вони отримали на шару.
Питання до пана Будівельника: хто повинен боротись з корупцією на анархічній території? Свинопас Федя із села Задрищенки, чи пан Зелений Популіст з його єрмаками, міндичами та слугами?
Чому уро.ди 35 років не можуть створити сучасну державу, а все будують феодально-непотичний анклав Московії?
Додано: Чет 11 чер, 2026 08:43
Бетон
Про поляків у 90-і правда. У мене батько у 92-93 роках купував тут радянські іграшки та їздив продавав їх у Польщу та Венгрію. А там купував західні шмотки та іноземні смаколики мені. Добре це пам'ятаю.
А ще знайомий батька у 92-му з Німеччини гнав сюди БМВ Е34, то біля кордону Польщи з Україною, польські бандюки зупили, відібрали авто та вбили. Труп знайшли у найближчому лісі через місяць. Хотів заробити, продавши тут цю беху.
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