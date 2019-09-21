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спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 234235236237
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 05:06

  Frant написав:Хто повинен боротись з корупцією і кумовством в Україні

- Хто відповідальний за оргазм жінки?
- Укроргазмвидобування.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 08:32

  Hotab написав:
  Frant написав:Хто повинен боротись з корупцією і кумовством в Україні

- Хто відповідальний за оргазм жінки?
- Укроргазмвидобування.

Зовсім не смішно.
Уро.ди 35 років обкрадають і добивають територію, яку вони отримали на шару.

Питання до пана Будівельника: хто повинен боротись з корупцією на анархічній території? Свинопас Федя із села Задрищенки, чи пан Зелений Популіст з його єрмаками, міндичами та слугами?
Чому уро.ди 35 років не можуть створити сучасну державу, а все будують феодально-непотичний анклав Московії?
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 08:43

Бетон
Про поляків у 90-і правда. У мене батько у 92-93 роках купував тут радянські іграшки та їздив продавав їх у Польщу та Венгрію. А там купував західні шмотки та іноземні смаколики мені. Добре це пам'ятаю.
А ще знайомий батька у 92-му з Німеччини гнав сюди БМВ Е34, то біля кордону Польщи з Україною, польські бандюки зупили, відібрали авто та вбили. Труп знайшли у найближчому лісі через місяць. Хотів заробити, продавши тут цю беху.
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 09:14

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

  vitaxa2006 написав:А ще знайомий батька у 92-му з Німеччини гнав сюди БМВ Е34, то біля кордону Польщи з Україною, польські бандюки зупили, відібрали авто та вбили.

А звідки інфо, що саме польські?
На території Польщі часто діяли банди з срср, зокрема і з України. Польща була поділена на сфери, а машини ганяти був бізнес досить ризиковий, навіть бандити то їздили колонами.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 09:40

  vitaxa2006 написав:Бетон
Про поляків у 90-і правда. У мене батько у 92-93 роках купував тут радянські іграшки та їздив продавав їх у Польщу та Венгрію. А там купував західні шмотки та іноземні смаколики мені. Добре це пам'ятаю.
А ще знайомий батька у 92-му з Німеччини гнав сюди БМВ Е34, то біля кордону Польщи з Україною, польські бандюки зупили, відібрали авто та вбили. Труп знайшли у найближчому лісі через місяць. Хотів заробити, продавши тут цю беху.

Тесть теж в середині 90-з Польші Сьєру гнав, так не стільки бандюки, як поліцаї обібрали.
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