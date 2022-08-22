Для підвищення пенсій в Україні задіють меценатів: Рада готується ухвалити закон, але до нього є зауваження щодо ризиків відмивання коштів.
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Пенсії українцям зможуть платити за рахунок благодійних внесків
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Додано: Чет 01 вер, 2022 22:59
Пенсії українцям зможуть платити за рахунок благодійних...
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Дивися повний текст
Пенсії українцям зможуть платити за рахунок благодійних внесків
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