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Finance.ua: Куда
инвестировать во время войны

Finance.ua: Куда инвестировать во время войны
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Суб 03 вер, 2022 17:06

Finance.ua: Куда инвестировать во время войны

Пропонуємо до обговорення:
Мнение экспертов
Война, которая из-за имперских амбиций россии ворвалась в жизнь каждого украинца 24 февраля, изменила все. Не исключением стало и инвестирование.

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D2
 
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