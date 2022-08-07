Мнение экспертов
Война, которая из-за имперских амбиций россии ворвалась в жизнь каждого украинца 24 февраля, изменила все. Не исключением стало и инвестирование.
Дивися повний текст Куда инвестировать во время войны
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Як заощаджувати та економити
Додано: Суб 03 вер, 2022 17:06
Finance.ua: Куда инвестировать во время войны
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Дивися повний текст Куда инвестировать во время войны
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