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Забудовники попередили про
подорожчання квартир через...

Забудовники попередили про подорожчання квартир через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 04 вер, 2022 15:48

Забудовники попередили про подорожчання квартир через...

Пропонуємо до обговорення:
Вимога до будівництва бомбосховищ у всіх нових багатоповерхівках України може призвести до подорожчання квартир у середньому на 10%.

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Забудовники попередили про подорожчання квартир через бомбосховища
R2
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