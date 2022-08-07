Вимога до будівництва бомбосховищ у всіх нових багатоповерхівках України може призвести до подорожчання квартир у середньому на 10%.
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Забудовники попередили про подорожчання квартир через бомбосховища
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Додано: Нед 04 вер, 2022 15:48
Забудовники попередили про подорожчання квартир через...
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Забудовники попередили про подорожчання квартир через бомбосховища
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