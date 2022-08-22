Пенсійний фонд України пояснив, чи будуть громадяни отримувати пенсію у разі виїзду за кордон на постійне місце проживання.
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Чи будуть українці отримувати пенсію в разі виїзду за кордон на постійне місце проживання
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Додано: Нед 04 вер, 2022 17:24
Чи будуть українці отримувати пенсію в разі виїзду за...
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Чи будуть українці отримувати пенсію в разі виїзду за кордон на постійне місце проживання
Додано: Нед 04 вер, 2022 17:24
так, але якщо вартисть SWIFT переказу буде выще - пенсионер повинен доплатити
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