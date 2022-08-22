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Чи будуть українці отримувати
пенсію в разі виїзду за...

Чи будуть українці отримувати пенсію в разі виїзду за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 04 вер, 2022 17:24

Чи будуть українці отримувати пенсію в разі виїзду за...

Пропонуємо до обговорення:
Пенсійний фонд України пояснив, чи будуть громадяни отримувати пенсію у разі виїзду за кордон на постійне місце проживання.

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Чи будуть українці отримувати пенсію в разі виїзду за кордон на постійне місце проживання
R2
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Повідомлення Додано: Нед 04 вер, 2022 17:24

так, але якщо вартисть SWIFT переказу буде выще - пенсионер повинен доплатити
cohan
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Модератори: Ірина_, Модератор

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