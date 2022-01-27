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У кремлі заявили, що Північний
потік не відновить...

У кремлі заявили, що Північний потік не відновить...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 вер, 2022 16:41

У кремлі заявили, що Північний потік не відновить...

Пропонуємо до обговорення:
Речник путіна Дмитро Пєсков заявив, що газогін Північний потік запрацює на повну потужність лише у разі скасування санкцій Євросоюзу проти росії.

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У кремлі заявили, що Північний потік не відновить повноцінної роботи, доки ЄС не зніме санкцій з рф
R2
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Повідомлення Додано: Пон 05 вер, 2022 16:41

заголовок кликбейтный

санкции не снимут, но персонально за газ-нефть отменят
если это ЕС понадобится
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 13:41

  cohan написав:санкции не снимут, но персонально за газ-нефть отменят
если это ЕС понадобится

Не знадобиться. Россія летить у безодню.
AndriyQ
 
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