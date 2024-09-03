В Україні заявили про новий експерименті із розрахунком пенс

Додано: Вів 04 жов, 2016 12:34

argoravest написав: Не буду оригинальным. В этой стране ждать от разворованного ПФ нечего. Пусть предлагают адекватную систему НПФ, потому что выживать на 1500 грн я бы врагу не пожелал. Не буду оригинальным. В этой стране ждать от разворованного ПФ нечего. Пусть предлагают адекватную систему НПФ, потому что выживать на 1500 грн я бы врагу не пожелал.

Он то как раз, находясь у власти длительный период - "приватизировал", монетизировал, выводил за пределы страны средства, и сейчас голодным и обездоленным обещает продавать землю.Угадайте с одного раза процесс 1917 года на завершающем этапе?Кто теперь будет хозяином Земли Украины?Отобрали всё и национализировали, кого не уничтожили выдавили на чужбину. А теперь и земельку продавать спешат, не случайно ли всё это?Тот кто на ней оставил жизнь и живёт за 1300грн(в лучшем случае) - будет ли он Хозяином и хоть что то сможет передать своим наследникам?Можно сразу открыто говорить, что колонизация криминалом на завершающем этапе: осталось обеспечить население нарезным оружием, что сейчас и форсируется. Благо, что активную часть населения добровольно вывели в АТО.Только вот по великой странности разрешительная система осталась та же(давай деньги- деньги давай).Вероятно не стой стороны заход - поголовную ликвидацию коррупции как первый шаг, но...За сотню лет "пенсию" обыкновенный гопник от власти выбивает одним этапом.А ведь у них уже сконцентрировались миллиарды - и источник один Государственный бюджет.Можно страдать от голода и малой пенсии, не понимая, как по беспределу шерстят те же чинуши - не считая за людей пенсионеров. Ведь большинство из них(пенсионеров) не Воры и честно работали до последнего на Государство, от лица которого сейчас идёт грабёж Способных и Обдарованных.Вероятно мы подошли к этапу требующему снабжения пенсионеров нарезным оружием для выживания и сокращения поголовья чиновников с их "непроизводственными запросами" .Для этого всего навсего стоит открыть декларацию того, кто за свою жизнь никогда ничего не делал - только "кроликов разводил" и сравнить уровень дохода и "экономическое состояние". Наличие иностранного гражданства и имущества =- как отягчающее обстоятельство: без Суда и следствия(казённый человек не может по определению быть предателем Родины).За месяц пенсия о 1300грн станет достаточной для достойной жизни. Поголовье "способных и удачливых" пойдёт на убыль - иного метода сегодня не видать.