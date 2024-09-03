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В Україні заявили про новий
експерименті із розрахунком пенс

В Україні заявили про новий експерименті із розрахунком пенс
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2016 22:30

Осовременивание пенсий! Горжусь нашими парламентариями.
серенький
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2016 11:23

Не буду оригинальным. В этой стране ждать от разворованного ПФ нечего. Пусть предлагают адекватную систему НПФ, потому что выживать на 1500 грн я бы врагу не пожелал.
argoravest
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2016 12:34

  argoravest написав:Не буду оригинальным. В этой стране ждать от разворованного ПФ нечего. Пусть предлагают адекватную систему НПФ, потому что выживать на 1500 грн я бы врагу не пожелал.


Речь не в размере пенсии, а о возможности прожить на неё достойно остаток жизни.

Он то как раз, находясь у власти длительный период - "приватизировал", монетизировал, выводил за пределы страны средства, и сейчас голодным и обездоленным обещает продавать землю.
Угадайте с одного раза процесс 1917 года на завершающем этапе?
Кто теперь будет хозяином Земли Украины?
Отобрали всё и национализировали, кого не уничтожили выдавили на чужбину. А теперь и земельку продавать спешат, не случайно ли всё это?

Тот кто на ней оставил жизнь и живёт за 1300грн(в лучшем случае) - будет ли он Хозяином и хоть что то сможет передать своим наследникам?
Можно сразу открыто говорить, что колонизация криминалом на завершающем этапе: осталось обеспечить население нарезным оружием, что сейчас и форсируется. Благо, что активную часть населения добровольно вывели в АТО.
Только вот по великой странности разрешительная система осталась та же(давай деньги- деньги давай).
Вероятно не стой стороны заход - поголовную ликвидацию коррупции как первый шаг, но...
За сотню лет "пенсию" обыкновенный гопник от власти выбивает одним этапом.
Кто нибудь посчитал, сколько пенсий содержится в одной взятке(откате) "О 100 000$"? А ведь у них уже сконцентрировались миллиарды - и источник один Государственный бюджет.

Можно страдать от голода и малой пенсии, не понимая, как по беспределу шерстят те же чинуши - не считая за людей пенсионеров. Ведь большинство из них(пенсионеров) не Воры и честно работали до последнего на Государство, от лица которого сейчас идёт грабёж Способных и Обдарованных.

Вероятно мы подошли к этапу требующему снабжения пенсионеров нарезным оружием для выживания и сокращения поголовья чиновников с их "непроизводственными запросами" .


Для этого всего навсего стоит открыть декларацию того, кто за свою жизнь никогда ничего не делал - только "кроликов разводил" и сравнить уровень дохода и "экономическое состояние". Наличие иностранного гражданства и имущества =- как отягчающее обстоятельство: без Суда и следствия(казённый человек не может по определению быть предателем Родины).
За месяц пенсия о 1300грн станет достаточной для достойной жизни. Поголовье "способных и удачливых" пойдёт на убыль - иного метода сегодня не видать.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2016 14:04

а толку от него когда база налогооблагаемых уменьшается... да будут новые налоги и сборы выдумавать, но в итоге это все закончиться как всегда...
lestat
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2016 18:13

  lestat написав:а толку от него когда база налогооблагаемых уменьшается... да будут новые налоги и сборы выдумавать, но в итоге это все закончиться как всегда...

Вы в конечном итоге не хотите воспринимать суть: Большая разница в
- "Честно зарабатывать"
- "Царювать с доходом."
Физическое сокращение количества лиц не имеющих возможности честно жить в рамках Законов Украины, а тем более представлять её интересы, как аппарата насилия, регламентированными Законами правилами. Их невероятная способность к самовоспроизводству бесполым образом ставит социум перед фактом самосохранения нации и Государства. Именно эти шелудивые и заводили "спасителей русскава мира", именно они сейчас и продолжают "править бал", остальное холопам трут по ушам дабы в рот не заглядывали, да не мешали выводить нажитое непосильным трудом.

Например: сколько пенсий заработано за один раз?: http://zn.ua/UKRAINE/chinovnika-fgi-v-i ... 6243_.html

А ведь таких правителей вся Украина и один пойманный это значит заплатит миллион грн и на волю с чистой совестью....
Никто не вернёт пострадавшим украденное ранее, не .......
Только принудительное сокращение их поголовья с полным возмещением каждым участником всей суммы украденного.

Вернёмся к арифметике по приведённому примеру:
1. Услуги данного чиновника это 10% кешем от всей суммы
2. Размер замыленной сделки порядка 1,5 ляма - в нашем случае пенсия 30 000 пенсионеров в месяц по 1300гнн в месяц
3. Ликвидация пенсионерами одного чиновника такого уровня позволит 30 000 пенсионерам сохранить свою пенсию в месяц.
4. За сокращение чиновников такого уровня сверх 1300грн предусмотреть пенсионерам премиальные пенсии.
5. Ну о Семье такого уровня, как Черноветских - это осчастливило б всех пенсионеров Киевской области на год - не менее.(Правда об этом сейчас пекутся пенсионеры Испании)

В этой стране для пенсионеров - клондайк! Только стволы с оптикой брать нужно. :D
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 17:43

Re: В Україні заявили про новий експерименті із розрахунком

Украинцам планируют выплачивать пенсии через "Новую почту", уже подготовлен соответствующий законопроект, - нардеп Тарасенко

По его словам, такое решение даст возможность задействовать более широкую сеть отделений для ускоренной выплаты пенсий, особенно в сельской местности.
GALeon
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