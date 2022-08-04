На авіасалоні в місті Чанчунь китайські військові представили безпілотник Wuzhen-8 (WZ-8).
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У Китаї представили безпілотник, який зможе вражати винищувачі
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Додано: Вів 06 вер, 2022 00:15
У Китаї представили безпілотник, який зможе вражати...
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Дивися повний текст
У Китаї представили безпілотник, який зможе вражати винищувачі
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