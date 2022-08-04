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У Китаї представили безпілотник,
який зможе вражати...

У Китаї представили безпілотник, який зможе вражати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 00:15

У Китаї представили безпілотник, який зможе вражати...

Пропонуємо до обговорення:
На авіасалоні в місті Чанчунь китайські військові представили безпілотник Wuzhen-8 (WZ-8).

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У Китаї представили безпілотник, який зможе вражати винищувачі
R2
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 00:15

Это анало-говнет по китайский?))
straponesa
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Модератори: Ірина_, Модератор

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