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Дохідність Bitcoin за останні
п’ять років перевершила...

Дохідність Bitcoin за останні п’ять років перевершила...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 16:28

Дохідність Bitcoin за останні п’ять років перевершила...

Пропонуємо до обговорення:
Показник п’ятирічної рентабельності інвестицій у Bitcoin вище акцій п’яти провідних банків у середньому на 549,35%. Згідно з даними інструменту Finbold ROI.

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Дохідність Bitcoin за останні п’ять років перевершила акції великих банків на 550%
R2
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 16:28

Не спешите , обычная пирамида мирового масштаба )))
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