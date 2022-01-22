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Finance.ua: Де і як купити
золото під час війни

Finance.ua: Де і як купити золото під час війни
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 13:26

Finance.ua: Де і як купити золото під час війни

Пропонуємо до обговорення:
Перевірено особисто
Національний банк з 20 серпня знову дозволив банкам продавати у своїх відділеннях злитки банківських металів – золота, срібла, платини та паладію.

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D2
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 13:26

В статье ошибка.

Более правильно:

Злитки від 1 до 1000 грамів випускаються методом штампування, від 100 грамів до 1 кілограма – методом лиття. І тільки злитки вагою 100, 250, 500, 1000 грамів бувають як штамповані, так і литі.
Victor8
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