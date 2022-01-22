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Національний банк з 20 серпня знову дозволив банкам продавати у своїх відділеннях злитки банківських металів – золота, срібла, платини та паладію.
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Як заощаджувати та економити
Додано: Чет 08 вер, 2022 13:26
Finance.ua: Де і як купити золото під час війни
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Де і як купити золото під час війни
Додано: Чет 08 вер, 2022 13:26
В статье ошибка.
Более правильно:
Злитки від 1 до 1000 грамів випускаються методом штампування, від 100 грамів до 1 кілограма – методом лиття. І тільки злитки вагою 100, 250, 500, 1000 грамів бувають як штамповані, так і литі.
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