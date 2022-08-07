RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Лайфхаки. Корисні поради
/
Finance.ua: Де і як купити
золото під час війни

Finance.ua: Де і як купити золото під час війни
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 13:26

Finance.ua: Де і як купити золото під час війни

Пропонуємо до обговорення:
Перевірено особисто
Національний банк з 20 серпня знову дозволив банкам продавати у своїх відділеннях злитки банківських металів – золота, срібла, платини та паладію.

Дивися повний текст Де і як купити золото під час війни
D2
 
Повідомлень: 230
З нами з: 28.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 13:26

В статье ошибка.

Более правильно:

Злитки від 1 до 1000 грамів випускаються методом штампування, від 100 грамів до 1 кілограма – методом лиття. І тільки злитки вагою 100, 250, 500, 1000 грамів бувають як штамповані, так і литі.
Victor8
Аватар користувача
 
Повідомлень: 589
З нами з: 27.11.14
Подякував: 59 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 15:23

  Victor8 написав:В статье ошибка.

Более правильно:

Злитки від 1 до 1000 грамів випускаються методом штампування, від 100 грамів до 1 кілограма – методом лиття. І тільки злитки вагою 100, 250, 500, 1000 грамів бувають як штамповані, так і литі.

Это точно?
Я лично максимум видел 250г штампованный. 500 и 1кг- только литье.
Искатель
 
Повідомлень: 5545
З нами з: 22.02.16
Подякував: 855 раз.
Подякували: 4644 раз.
 
Профіль
6
13
2
Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 13:31

  Искатель написав:
  Victor8 написав:В статье ошибка.

Более правильно:

Злитки від 1 до 1000 грамів випускаються методом штампування, від 100 грамів до 1 кілограма – методом лиття. І тільки злитки вагою 100, 250, 500, 1000 грамів бувають як штамповані, так і литі.

Это точно?
Я лично максимум видел 250г штампованный. 500 и 1кг- только литье.

Если говорить про слитки весом более 100 грамм, то ситуация следующая:

Валкамби (Valcambi), точнее Valcambi Suisse (Швейцария) делает штампованные слитки 250, 500, 1000 грамм.

PAMP Suisse (Швейцария) делает штампованные слитки 250, 500, 1000 грамм.
Lady Fortuna - их брендовое название. :|
Victor8
Аватар користувача
 
Повідомлень: 589
З нами з: 27.11.14
Подякував: 59 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: Як повернути переплату за газ 1, 2
D2 » Нед 07 сер, 2022 18:59
18 1845
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 вер, 2022 11:12
irysja1605
Finance.ua: Чем заменить российские CRM системы 1, 2
D2 » П'ят 25 бер, 2022 16:10
14 2761
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 вер, 2022 21:04
vadimkanester12
Finance.ua: Что может ICEYE? «Спутник Притулы», который...
D2 » Нед 04 вер, 2022 12:04
7 498
Переглянути останнє повідомлення
Нед 11 вер, 2022 21:42
Valeriy237

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.