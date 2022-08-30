Експерти Юридичного порадника для ВПО пояснили, чи можуть під час воєнного стану арештувати кошти на банківському рахунку.
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Чи можуть під час воєнного стану арештувати кошти на банківському рахунку
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Додано: Пон 12 вер, 2022 11:47
Чи можуть під час воєнного стану арештувати кошти на...
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Чи можуть під час воєнного стану арештувати кошти на банківському рахунку
Додано: Пон 12 вер, 2022 11:47
Як можна "продолжать пользоваться средствами", якщо тільки-но вони з'являються на рахунку, їх одразу списують у рахунок погашення боргу?! Це нісенітниця, яку придумали спеціально для лохів.
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