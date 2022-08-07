Finance.ua: Що відбувається з обмінниками в Україні

Додано: Сер 14 вер, 2022 15:06

сравнять курсы нужно и не будет никаких спекуляций в мутной водичке. Сами держат курс "фиксированным", провоцируя все эти спекуляции.

Еще мне "нравятся", как некоторые из чиновников абсолютно спокойно без тени сомнения, говорят что наличный курс такой-то (40-41...), а безналичный такой-то (36-37), как будто существующая разница - это абсолютная норма.

Я конечно понимаю, что это золотое дно для некоторых, но спустя полгода пора бы уже закрывать это. или не нажрались еще?



И кстати не уверен, что именно обменники обычные "оффлайновые" больше всех виноваты. Эти не получают разницу от 37 до 41, а всего лишь с маленького спреда, как и в обычные времена (ну да, общие объемы у них наверное чуть выросли).

Основные профиты нынче получают именно те, кто покупает по 36-37, продает за 40, а не обычные оффлайн-обменники с таблом на заборе.