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Finance.ua: Що відбувається
з обмінниками в Україні

Finance.ua: Що відбувається з обмінниками в Україні
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 14:51

Finance.ua: Що відбувається з обмінниками в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Чи готовий ринок до нових умов
Наприкінці липня Національний банк виступив із заявою, в якій звинуватив небанківські обмінні пункти у спекуляціях та штучному завищенні курсів іноземних валют. Було сказано так:

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D2
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 14:52

повернiть ринок до ринку. Iнакше ринок бахне вам бавовнятком.
svk_neo
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 15:06

Re: Finance.ua: Що відбувається з обмінниками в Україні

сравнять курсы нужно и не будет никаких спекуляций в мутной водичке. Сами держат курс "фиксированным", провоцируя все эти спекуляции.
Еще мне "нравятся", как некоторые из чиновников абсолютно спокойно без тени сомнения, говорят что наличный курс такой-то (40-41...), а безналичный такой-то (36-37), как будто существующая разница - это абсолютная норма.
Я конечно понимаю, что это золотое дно для некоторых, но спустя полгода пора бы уже закрывать это. или не нажрались еще?

И кстати не уверен, что именно обменники обычные "оффлайновые" больше всех виноваты. Эти не получают разницу от 37 до 41, а всего лишь с маленького спреда, как и в обычные времена (ну да, общие объемы у них наверное чуть выросли).
Основные профиты нынче получают именно те, кто покупает по 36-37, продает за 40, а не обычные оффлайн-обменники с таблом на заборе.
Alex2007
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