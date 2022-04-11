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Chrysler представив
прощальну бензинову модель

Chrysler представив прощальну бензинову модель
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 20:47

Chrysler представив прощальну бензинову модель

Пропонуємо до обговорення:
Напередодні прем'єри на автошоу в Детройті розсекречено новий Chrysler 300C. Спортивний автомобіль стане останньою бензиновою моделлю в історії американського бренду.

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Chrysler представив прощальну бензинову модель
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