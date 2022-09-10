|
|
|
Пенсія по інвалідності: скільки платять кожній групі
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 15 вер, 2022 21:27
Пропонуємо до обговорення:
В Україні повна чи часткова втрата здоров'я дає громадянам право на набуття статусу непрацездатного чи обмежено працездатного, а також дає право оформити пенсію за інвалідністю – її розмір залежить від отриманої групи інвалідності.
Дивися повний текст Пенсія по інвалідності: скільки платять кожній групі
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 98399
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 145 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 15 вер, 2022 21:27
Вважаю що Уряд має розглянути збільшення пенсії по інвалідності. Інваліди вимушені постійно лікуватись. Пенсії на лікування не вистачає, що уже говорити про те що інвалід ще і їсти хоче. Маю інвалідність третьої групи, часто хворію, пенсії катастрофічно не вистачає.
-
man31477
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 15.09.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 17 вер, 2022 10:54
Маю 2 группу инвалидности получаю 2100 иногда катастрофически не хватает
-
hugarin
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 17.09.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 17 вер, 2022 16:11
hugarin написав:Маю 2 группу инвалидности получаю 2100 иногда катастрофически не хватает
Добре що хоч інколи, але мабуть ви собі у всьому відмовляєте
-
GALeon
-
-
- Повідомлень: 790
- З нами з: 13.02.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 42 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|