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Пенсія по інвалідності:
скільки платять кожній групі

Пенсія по інвалідності: скільки платять кожній групі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 21:27

Пенсія по інвалідності: скільки платять кожній групі

Пропонуємо до обговорення:
В Україні повна чи часткова втрата здоров'я дає громадянам право на набуття статусу непрацездатного чи обмежено працездатного, а також дає право оформити пенсію за інвалідністю – її розмір залежить від отриманої групи інвалідності.

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Пенсія по інвалідності: скільки платять кожній групі
R2
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 21:27

Вважаю що Уряд має розглянути збільшення пенсії по інвалідності. Інваліди вимушені постійно лікуватись. Пенсії на лікування не вистачає, що уже говорити про те що інвалід ще і їсти хоче. Маю інвалідність третьої групи, часто хворію, пенсії катастрофічно не вистачає.
man31477
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 10:54

Пенсия по инвалидности

Маю 2 группу инвалидности получаю 2100 иногда катастрофически не хватает
hugarin
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 16:11

Re: Пенсія по інвалідності: скільки платять кожній групі

hugarin написав:Маю 2 группу инвалидности получаю 2100 иногда катастрофически не хватает
Добре що хоч інколи, але мабуть ви собі у всьому відмовляєте
GALeon
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 20:48

Я маю 2 группу отримую 2300,за до личитися,ликування выходить 20000,не знаю!
pavelhomenko80
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 21:13

Отримав 2-гу групу інвалідності через те, що став Донором. 2000 грн. хватає на 5 днів слава Богу, що маю батьків ще живих.
chosnyk
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 11:02

Обмежена інформація!!! Бо сказано тільки про інвалідів загального захворювання. Ні слова про інвалідів війни…

Чому? Бо автори - нетолкові… юристи - не консультують …

Бардак!
ostrovvlad22021
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