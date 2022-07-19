|
|
Президент підписав закон про захист прав інвесторів: що...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 16 вер, 2022 22:46
Пропонуємо до обговорення:
Президент підписав розроблений та ухвалений Верховною Радою законопроєкт № 5091, який запроваджує низку запобіжників від шахрайства недоброчесних забудовників на ринку первинної нерухомості.
Дивися повний текст Президент підписав закон про захист прав інвесторів: що передбачає документ
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 98400
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 145 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 16 вер, 2022 22:46
забудовник зобов’язаний під’єднати будинок до інженерних мереж на постійній основі перед введенням будинку в експлуатацію.
вот это круто!
а раньше, значит, обязан не был? :twisted:
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 4580
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 100 раз.
- Подякували: 376 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор