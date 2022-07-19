RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Президент підписав закон про
захист прав інвесторів: що...

Президент підписав закон про захист прав інвесторів: що...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 22:46

Президент підписав закон про захист прав інвесторів: що...

Пропонуємо до обговорення:
Президент підписав розроблений та ухвалений Верховною Радою законопроєкт № 5091, який запроваджує низку запобіжників від шахрайства недоброчесних забудовників на ринку первинної нерухомості.

Дивися повний текст
Президент підписав закон про захист прав інвесторів: що передбачає документ
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98400
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 22:46

забудовник зобов’язаний під’єднати будинок до інженерних мереж на постійній основі перед введенням будинку в експлуатацію.


вот это круто!
а раньше, значит, обязан не был? :twisted:
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4580
З нами з: 27.09.19
Подякував: 100 раз.
Подякували: 376 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Новий пенсійний закон: в ПФУ пояснили, що змінюється для...
R2 » Чет 28 лип, 2022 13:06
1 369
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 лип, 2022 12:06
bogatko1459
ВР ухвалила закон про особливі гарантії для поляків в...
R2 » Чет 28 лип, 2022 20:58
1 285
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 лип, 2022 11:29
_hunter
Зеленський підписав проєкт закону про оптимізацію...
R2 » Вів 19 лип, 2022 09:42
1 297
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 лип, 2022 09:42
ninel_m

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (3536)
16.09.2022 23:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.