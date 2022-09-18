Бізнес Долярчика/Успіха - поради

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на тему #<1 ... 5678 Додано: Нед 18 вер, 2022 18:48 І все таки бізнес - цікава штука)) - стільки нюансів)) Игорь Алексеевич

А воно так і є!

Може я тому і не переходив на інший бізнес, бо вічне питання - куди подіти товар? Бо все - не реально продати, навіть, по дуже низьких цінах - хіба на гуртівню занести і здати їм за копійки!



От все було шкода...



Тому, я вже поставив завдання (і тато мені зараз в цьому допомагає) - зменшити кількість товару до мінімуму!

Але, не вам мені казати, що один товар вилітає і приходиться його докупляти по-трошки знову, а інший буде довго і нудно лежати на полиці і, навіть, за смішні гроші нікому наче не потрібний(хоч колись трішки продавався, або коли його не було, то за ним періодично запитували) Успіх

Повідомлень: 3944 З нами з: 18.03.21 Подякував: 158 раз. Подякували: 615 раз. Профіль 3 5 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 вер, 2022 19:12 1 Чи багато тут присутніх вважають поганим бізнес, який за 5-7 років дозволив відкласти гроші на купівлю двох квартир( двохкімнатної і смарта)?

2 Чи багато тут присутніх вважають що бізнес, з якого на протязі всього часу його існування виводили 50-70% прибутку - є нестійким або стагнуючим?

3 Чи багато тут присутніх вважають завеликим падіння виручки в 3 рази ... в момент переходу бізнесу з 6 денного робочого дня на 2денний?

4 Чи багато тут присутніх вважає падіння націнки з 50-60% на доларовий товар - до 30-40% під час росту курсу на 50% - критичним?

Тобто гривнева ціна продажу залишилась незмінною під час війни на товар не першої необхідності?



Тобто питання тут не в дохідності чи майбутньому бізнесу.

Питання в голові того , в кого є фантазія що можна не працювати..а заробляти по квартирці в ТРИ роки...а потім здаючи квартирку в оренду - отримувати дохід який за ДВА роки дозволить купити наступну..і так до безкінечності.



ПС

Якби долярчик був не на фронті - мій опис був би на порядок жорсткіший, а так я просто обізву його примітивним фантазером і на тому закінчу. budivelnik

Повідомлень: 25925 З нами з: 15.01.09 Подякував: 254 раз. Подякували: 2910 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 вер, 2022 19:21 Успіх написав: vitaliian написав: Успіх написав: лише займає мій час, то напевно, прийдеться залишати ту справу... лише займає мій час, то напевно, прийдеться залишати ту справу... подумайте про сферу услуг, какие услуги вы могли бы продавать. подумайте про сферу услуг, какие услуги вы могли бы продавать.

Та я думав)) - ті ж, які я ще до відкриття бізнесу продавав...

Але я хотів "легшого хліба", тому і вирішив перейти в торгівлю Та я думав)) - ті ж, які я ще до відкриття бізнесу продавав...Але я хотів "легшого хліба", тому і вирішив перейти в торгівлю

Мне торговля лёгким хлебом не показалась. Сегодня ехал в маршрутке (редко но бывает) маршрутка в том городе где живёт мой отец едет в пригородное село (~20км) ездит раз в час. Люди дисциплинированно ее ждут на остановках, заходят, друг с другом здороваются, короче своя атмосфера. Пустым не ездит, так как на маршруте он один а село большое. Что и хорошо (все деньги ему) и плохо (если маршрутка сломается подведёт людей а ремонт может длиться неделю). Но может есть подменная (я не знаю), машина обычная газель, прошлый век, стоит 5 копеек, запчасти на любой свалке в наличии. Народ неприхотливый Идеальный бизнес.



Возле папиного дома два продуктовых магазина закрылось ещё при ковиде. Процветают аптеки, не закрылась ни одна. Как и заправки. Мне торговля лёгким хлебом не показалась. Сегодня ехал в маршрутке (редко но бывает) маршрутка в том городе где живёт мой отец едет в пригородное село (~20км) ездит раз в час. Люди дисциплинированно ее ждут на остановках, заходят, друг с другом здороваются, короче своя атмосфера. Пустым не ездит, так как на маршруте он один а село большое. Что и хорошо (все деньги ему) и плохо (если маршрутка сломается подведёт людей а ремонт может длиться неделю). Но может есть подменная (я не знаю), машина обычная газель, прошлый век, стоит 5 копеек, запчасти на любой свалке в наличии. Народ неприхотливый Идеальный бизнес.Возле папиного дома два продуктовых магазина закрылось ещё при ковиде. Процветают аптеки, не закрылась ни одна. Как и заправки. Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 18 вер, 2022 19:25, всього редагувалось 4 разів. vitaliian

Повідомлень: 14591 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2075 раз. Подякували: 2923 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 вер, 2022 19:23 Успіх написав: Игорь Алексеевич

А воно так і є!

Може я тому і не переходив на інший бізнес, бо вічне питання - куди подіти товар? Бо все - не реально продати, навіть, по дуже низьких цінах - хіба на гуртівню занести і здати їм за копійки!



От все було шкода...



Тому, я вже поставив завдання (і тато мені зараз в цьому допомагає) - зменшити кількість товару до мінімуму!

Але, не вам мені казати, що один товар вилітає і приходиться його докупляти по-трошки знову, а інший буде довго і нудно лежати на полиці і, навіть, за смішні гроші нікому наче не потрібний(хоч колись трішки продавався, або коли його не було, то за ним періодично запитували) А воно так і є!Може я тому і не переходив на інший бізнес, бо вічне питання - куди подіти товар? Бо все - не реально продати, навіть, по дуже низьких цінах - хіба на гуртівню занести і здати їм за копійки!От все було шкода...Тому, я вже поставив завдання (і тато мені зараз в цьому допомагає) - зменшити кількість товару до мінімуму!Але, не вам мені казати, що один товар вилітає і приходиться його докупляти по-трошки знову, а інший буде довго і нудно лежати на полиці і, навіть, за смішні гроші нікому наче не потрібний(хоч колись трішки продавався, або коли його не було, то за ним періодично запитували)

+100.

Действительно есть такое, когда покупается товар для большего ассортимента. Покупателям нравится, что бы на витрине было всего много. Поэтому прибл. 15% - это мёртвый товар, который делает насыщенности товара на прилавке, для ассортимента. Бывает лежит год и никто не спрашивает, а потом как только продал начинают - А у вас есть? Купишь и опять лежит, типа хорошо, что есть, но мне не надо.

Я остатки продавал быстро, снижая цену и оптом всё своему конкуренту. Говорил, ухожу, возникли проблемы. И ему хорошо, что дешевле и нет больше рядом конкурента и я хоть и линял на 20-40%, но они отбивались сразу, когда начинал др. дело +100.Действительно есть такое, когда покупается товар для большего ассортимента. Покупателям нравится, что бы на витрине было всего много. Поэтому прибл. 15% - это мёртвый товар, который делает насыщенности товара на прилавке, для ассортимента. Бывает лежит год и никто не спрашивает, а потом как только продал начинают - А у вас есть? Купишь и опять лежит, типа хорошо, что есть, но мне не надо.Я остатки продавал быстро, снижая цену и оптом всё своему конкуренту. Говорил, ухожу, возникли проблемы. И ему хорошо, что дешевле и нет больше рядом конкурента и я хоть и линял на 20-40%, но они отбивались сразу, когда начинал др. дело Игорь Алексеевич Повідомлень: 5746 З нами з: 13.09.09 Подякував: 11 раз. Подякували: 650 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 вер, 2022 19:26 Успіх прошли уже те времена, когда нужно было работать. Новая эпоха. Когда работать не хочу, а денег хочу. Как выше советовали - услуги. Только не такие услуги где нужно что-то делать руками, а просто нести чушь обывателю с умным видом. Ваш любимый Кийосаки и другие коучи по личностному развитию и бизнесу.

Для рекламы - сделать страничку в инсте с фото в дорогом костюме (можно своем свадебном, если он конечно был) обязательно ноутбук с яблоком и какие-то графики на экране (можно численности популяции скатов в атлантическом океане не суть важно)

Найти в интренете прописные истины типа таких (первые попавшиеся) :

1) Никому нет дела до того, что вы говорите. Только дела имеют значение.

2) Вам кажется, что найти финансирование — это счастливый финал. Но в действительности это только начало истории.

3) Найдя финансирование, вы повышаете уровень стресса, а не наоборот.

4) Не выпрашивайте инвестиции. Инвестор платит за привилегию стать вашим партнером. Его заинтересованность в вас должна быть выше, чем ваша в нем.

5) Заносчивые и не уважающие вас инвесторы никогда не станут хорошими партнерами. Игнорируйте их.

6) Некоторые люди уважают только тех, кого они считают популярным. Вы завоюете их признание только в том случае, если ваши связи выглядят более внушительными. Избавьтесь от таких людей.

7) Некоторые люди любят вас только за то, что вы можете что-то для них сделать. Не обращайте на них внимания.

8 ) Бизнес-акселераторы хороши только тем, что дают немного денег и возможность повстречать новых друзей. Готовы ли вы за это отдать 6-8% своей компании?

9) Если возникла необходимость поработать по найму, не отказывайтесь. Ваше желание быть предпринимателем от этого не угаснет.

10) Когда вам двадцать с чем-то, берите на себя громадные риски. Когда вам тридцать с чем-то, берите на себя те риски, которые можете просчитать.

11) Это нормально, если поначалу вас больше всего привлекают деньги. Как только вы их получите, вы обнаружите свою истинную мотивацию.

12) Если ваш партнер-технарь говорит, что разработка займет три месяца, скорее всего он лжет.

13) Если ваш партнер-технарь говорит о необходимости писать весь код с нуля, сразу порвите отношения с ним.

14) Если ваш партнер-нетехнарь говорит, что не сможет продать X до тех пор, пока вы создадите Y, он придумывает отмазку, чтобы не работать.

15) Продажи — это всё. Ничто другое не имеет значения.

16) Узнавайте что-то новое каждый день. Хотя бы одну вещь.

17) Маркетинг — не везение, а суета без передышки.

18) Попадание в СМИ — не волшебство, а беготня без передышки.

19) Делайте что-то некомфортное для вас так часто, как только можете.

20) Провал — одна из стадий роста. Очень немногое из того, что вы пробуете, в итоге сработает.

21) Домены в зоне .com — по прежнему лучшие из тех, которые вы можете получить.

22) Дела никогда не обстоят настолько плохо, как вы пытаетесь себе вообразить.

23) Неважно, где базируется ваш стартап. Это имеет значение только для вас.

24) Конференции технарей — пустая трата времени. Но на них бывает прикольно.

25) Совсем не обязательно работать ночами напролет. Вообще-то это даже пагубно.

26) Баланс между работой и личной жизнью — не выдумка. Чтобы добиться успеха, этот баланс надо соблюдать.

27) Не дожидайтесь, пока вы станете «успешным», чтобы завести семью.

28) Поддерживайте свою конкурентоспособность.

29) Общайтесь со своими клиентами ежедневно.

30) Помогайте каждому предпринимателю, которому вы можете помочь.

31) Кто бы ни пригласил вас выступить, принимайте приглашение.

32) Всегда оставайтесь любопытным.

33) Излучайте уверенность и успех. Это помогает.

и вливать эти помои в уши всем своим примкнувшим последователям. И обо всем и одновременно ни о чем. С Вас взятки гладки, так как конкретно ничего не советовал, а то что не заладилось так это они неправильно поняли - это уже проблемы индейцев, а не шерифа.

И только когда как ТРЕНЕР заработаете стартовый капитал - милости просим на следующий уровень - торговля на фьючерсах с плечами. Там уже деньги польются рекой.

И самое главное - ни в коем случае не идти работать. Посмотрите на своего отца, который (скорее всего) всю жизнь проработал. Что он имеет на выходе ? А ничего, кроме того что помог сыну с деньгами на 2 квартиры,что не мало, но это как-то Вы не заметили. Делайте выводы.

Думай.

Дій.

Багатій.

Але спочатку повернись, бо вдома не тебе чекають на успішного та не зовсім. Родині байдуже. прошли уже те времена, когда нужно было работать. Новая эпоха. Когда работать не хочу, а денег хочу. Как выше советовали - услуги. Только не такие услуги где нужно что-то делать руками, а просто нести чушь обывателю с умным видом. Ваш любимый Кийосаки и другие коучи по личностному развитию и бизнесу.Для рекламы - сделать страничку в инсте с фото в дорогом костюме (можно своем свадебном, если он конечно был) обязательно ноутбук с яблоком и какие-то графики на экране (можно численности популяции скатов в атлантическом океане не суть важно)Найти в интренете прописные истины типа таких (первые попавшиеся) :1) Никому нет дела до того, что вы говорите. Только дела имеют значение.2) Вам кажется, что найти финансирование — это счастливый финал. Но в действительности это только начало истории.3) Найдя финансирование, вы повышаете уровень стресса, а не наоборот.4) Не выпрашивайте инвестиции. Инвестор платит за привилегию стать вашим партнером. Его заинтересованность в вас должна быть выше, чем ваша в нем.5) Заносчивые и не уважающие вас инвесторы никогда не станут хорошими партнерами. Игнорируйте их.6) Некоторые люди уважают только тех, кого они считают популярным. Вы завоюете их признание только в том случае, если ваши связи выглядят более внушительными. Избавьтесь от таких людей.7) Некоторые люди любят вас только за то, что вы можете что-то для них сделать. Не обращайте на них внимания.8 ) Бизнес-акселераторы хороши только тем, что дают немного денег и возможность повстречать новых друзей. Готовы ли вы за это отдать 6-8% своей компании?9) Если возникла необходимость поработать по найму, не отказывайтесь. Ваше желание быть предпринимателем от этого не угаснет.10) Когда вам двадцать с чем-то, берите на себя громадные риски. Когда вам тридцать с чем-то, берите на себя те риски, которые можете просчитать.11) Это нормально, если поначалу вас больше всего привлекают деньги. Как только вы их получите, вы обнаружите свою истинную мотивацию.12) Если ваш партнер-технарь говорит, что разработка займет три месяца, скорее всего он лжет.13) Если ваш партнер-технарь говорит о необходимости писать весь код с нуля, сразу порвите отношения с ним.14) Если ваш партнер-нетехнарь говорит, что не сможет продать X до тех пор, пока вы создадите Y, он придумывает отмазку, чтобы не работать.15) Продажи — это всё. Ничто другое не имеет значения.16) Узнавайте что-то новое каждый день. Хотя бы одну вещь.17) Маркетинг — не везение, а суета без передышки.18) Попадание в СМИ — не волшебство, а беготня без передышки.19) Делайте что-то некомфортное для вас так часто, как только можете.20) Провал — одна из стадий роста. Очень немногое из того, что вы пробуете, в итоге сработает.21) Домены в зоне .com — по прежнему лучшие из тех, которые вы можете получить.22) Дела никогда не обстоят настолько плохо, как вы пытаетесь себе вообразить.23) Неважно, где базируется ваш стартап. Это имеет значение только для вас.24) Конференции технарей — пустая трата времени. Но на них бывает прикольно.25) Совсем не обязательно работать ночами напролет. Вообще-то это даже пагубно.26) Баланс между работой и личной жизнью — не выдумка. Чтобы добиться успеха, этот баланс надо соблюдать.27) Не дожидайтесь, пока вы станете «успешным», чтобы завести семью.28) Поддерживайте свою конкурентоспособность.29) Общайтесь со своими клиентами ежедневно.30) Помогайте каждому предпринимателю, которому вы можете помочь.31) Кто бы ни пригласил вас выступить, принимайте приглашение.32) Всегда оставайтесь любопытным.33) Излучайте уверенность и успех. Это помогает.и вливать эти помои в уши всем своим примкнувшим последователям. И обо всем и одновременно ни о чем. С Вас взятки гладки, так как конкретно ничего не советовал, а то что не заладилось так это они неправильно поняли - это уже проблемы индейцев, а не шерифа.И только когда как ТРЕНЕР заработаете стартовый капитал - милости просим на следующий уровень - торговля на фьючерсах с плечами. Там уже деньги польются рекой.И самое главное - ни в коем случае не идти работать. Посмотрите на своего отца, который (скорее всего) всю жизнь проработал. Что он имеет на выходе ? А ничего, кроме того что помог сыну с деньгами на 2 квартиры,что не мало, но это как-то Вы не заметили. Делайте выводы.Думай.Дій.Багатій.Але спочатку повернись, бо вдома не тебе чекають на успішного та не зовсім. Родині байдуже. Игорь

Повідомлень: 817 З нами з: 23.01.16 Подякував: 5069 раз. Подякували: 871 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 вер, 2022 19:30 Игорь нда букв и наших глаз не пожалели vitaliian

Повідомлень: 14591 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2075 раз. Подякували: 2923 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 вер, 2022 19:35 в торговле кажется, главное цена.

эпицентр, чтобы продавать влил сотни миллионов долларов в инфраструктуру.

а в рекламу там уходит десятки миллионов.

у меня в сфере услуг реклама только в гуле стоит 3-5куе в месяц. это только на киевскую область beee

Повідомлень: 934 З нами з: 26.11.19 Подякував: 82 раз. Подякували: 230 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5678 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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