Тот же Киев, знаю знакомых которые имеют точки в центре и на окраине. Как не удивительно, но на окраине доход в 3 раза выше, т.к. нет конкуренции.
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Додано: Чет 08 сер, 2024 20:37
Re: Бізнес Долярчика/Успіха - поради
Додано: Чет 08 сер, 2024 21:13
Re: Бізнес Долярчика/Успіха - поради
Додано: Чет 08 сер, 2024 21:20
Які шанси в людини бути успішноою якщо вона задає такі запитання....?
Долярчик - спробуй прочитати моє повідомлення і там чорним по білому написано те що ти питаєш.
ПС
відповів не долярчику, це пропаща людина
відповів воїну ЗСУ
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