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Бізнес Долярчика/Успіха - поради
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Додано: Нед 06 кві, 2025 21:54
Wirująświatła написав:Успіх
просто не надо лезть в те бизнесы в которых не хватает рентабельности их же администрировать. Остальные лирика
1 Одне робоче місце в торгівлі продуктами коштує від 10000 доларів вкладень ( 5000-15000 доларів оборотних на товари ( якщо довго працюєш то може дадуть на 10000 різні постачальники під реалізацію на 5-15 днів)+ обладнання (тут від 1000) , оренда також від 1000
2 Навіть якщо є колектив який працює давно , треба закласти 1% від ОБОРОТУ в збитки.
Я зробив простіше
Заклав цей 1% від обороту -як премію, але після перездачі(раз в місяць) премія виплачується за мінусом недостачі. За 30 років роботи (1000+/-перездач, без недостачі було менше ніж 3-5% тобто 30-50 перездач)
Це при тому що останні 25 років є можливість перевірки кожної позиції в режимі реального часу.
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Додано: Нед 06 кві, 2025 21:59
Wirująświatła написав:Успіх
я по цифрам не могу говорить, тут надо быть экпердом по цене входа/администрирования. Допустим 7куе хватит открыть маленький магазинчик золота, но в жопе мира ты его не откроешь, нужен центр или проходной ТРЦ. Нужна охрана. Кто то это золото должен складывать в сейф и вынимать из него. Сигнализация. Только 7куе на товар мало. Остальное тоже стоит денег.
Ок.
Давай конкретизуємо "до кісток" задачу!
Умовно:
Є приміщення 40м2!
Накупив господарського/будівельного товару на умовно 40Кдол!
Що ще тереба(скільки грошей?), що саме треба "внєдрять"(камери, ще якусь куйню), щоб все запрацювало "на всі 100"?
Як наймати працівників?(щоб не крали/не підставляли свій товар?)
І поки ти не відповів, зразу хочеться додати: та простіше однушку в оренду здавати, чим той йопаний мінінгіт-бізнес запускати!
Менше вкусиш - більше проковтнеш!©[url][/url]
Востаннє редагувалось Успіх
в Нед 06 кві, 2025 22:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 06 кві, 2025 22:05
Успіх написав:
Мене вкусиш
я не буду тебя кусать) очевидно ты хотел написать "менше"
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Wirująświatła
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Додано: Нед 06 кві, 2025 22:07
budivelnik написав: Wirująświatła написав:Успіх
просто не надо лезть в те бизнесы в которых не хватает рентабельности их же администрировать. Остальные лирика
1 Одне робоче місце в торгівлі продуктами коштує від 10000 доларів вкладень ( 5000-15000 доларів оборотних на товари ( якщо довго працюєш то може дадуть на 10000 різні постачальники під реалізацію на 5-15 днів)+ обладнання (тут від 1000) , оренда також від 1000
2 Навіть якщо є колектив який працює давно , треба закласти 1% від ОБОРОТУ в збитки.
Я зробив простіше
Заклав цей 1% від обороту -як премію, але після перездачі(раз в місяць) премія виплачується за мінусом недостачі. За 30 років роботи (1000+/-перездач, без недостачі було менше ніж 3-5% тобто 30-50 перездач)
Це при тому що останні 25 років є можливість перевірки кожної позиції в режимі реального часу.
Ключове(якщо не брати родичів на роботу) -
1. Як брати на роботу ЧУЖИХ людей, щоб вони не крали/не підставляли свій товар на продаж?
2. При кожному разі взяття на роботу нового продавця - перерахунок?(так ще раз наголошую, що умовно магазин будматеріалів,/господарських товарів, де 100500позицій з умовними шурупами/болтами/гайками і іншою куєтою!!!)
3. Якщо без перерахунку(який максимально менінгітий) - то елементарно може продавець наіпати власника, а власник - продавця?!
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Додано: Нед 06 кві, 2025 22:09
Wirująświatła написав: Успіх написав:
Мене вкусиш
я не буду тебя кусать) очевидно ты хотел написать "менше"
Вже виправив
Але чесно - при написанні цього ☝️ - я НЕ думав про Флер!
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Додано: Нед 06 кві, 2025 22:12
Успіх написав:
І поки ти не відповів, зразу хочеться додати: та простіше однушку в оренду здавати
Ждём тему "как найти порядочного арендатора" 😁
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Додано: Нед 06 кві, 2025 23:25
Успіх написав:
Є приміщення 40м2!
Накупив господарського/будівельного товару на умовно 40Кдол!
Що ще тереба(скільки грошей?), що саме треба "внєдрять"(камери, ще якусь куйню), щоб все запрацювало "на всі 100"?
Склад, замовлення та оплата онлайн, прийшло на склад, робот зібрав, видав у віконце кур`єру/замовнику/продавцю.
Робота ти не потягнеш, тому дивись варіант всього такого базарного продажу через онлайн пратформу, або власний сайт, плюс сплата онлайн, плюс мінімальна сума замовлення від якоїсь суми, безкоштовна доставка від якої. Хто на складі працює- не важливо, у нього немає доступу до грошей, шось приносити своє на склад сенсу нема.
На деяких складах з великим оборотом та цінним товаром, практично завжди роблять огляд принесених речей усіх працівників складу до початку праці та після.
Далі розвиток твого бізнесу- веломайстерня. Майстру нема сенсу шось мудрувать з деталями, його задача- ремонтувать. Доступу до грошей у нього немає. Де ти зараз продаєш шось на 50 гривень, за встановлення цього ти можеш отримать 500. Якщо робота зі спицями, то вони копійчані, але встановлення їх- геморой. Існують верстати, які спрощують такі заміни. Звісно це все обладнання майстерні воно не дешеве.
Ще далі- така собі швидка допомога з поломкою вєліка у дорозі. Або такий собі евакуатор, якесь авто універсал, або якесь Канго. Зламався вєлік у дівчини десь за містом, загуглила твій телефон, ти приїхав, шинку підкачав, 500 гривень за виклик. Або якщо шось серйозне- все це доставив у майстерню, поки вєлік ремонтують, дівчина обігріта, кавою напоєна...
Часи роботи пиши зразу, бо будуть телефонувать по ночах, плюс усіляки розводи, з якими ти теж зустрінешся. Тіпа я на трасі чекаю, купіть по дорозі пляшку вина, сигарети та привезіть на об`їздну, плачу два тарифи налом. Ти приїхав, а там йух.
UPD: Можеш тіпа абонемент зробить, якась допомога у дорозі у межах 5 км від міста, якійсь річний внесок. Розводів буде менше, ви не сплатили внесок, досвідос.
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Water
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Додано: Нед 06 кві, 2025 23:43
Water написав: Успіх написав:
Є приміщення 40м2!
Накупив господарського/будівельного товару на умовно 40Кдол!
Що ще тереба(скільки грошей?), що саме треба "внєдрять"(камери, ще якусь куйню), щоб все запрацювало "на всі 100"?
Склад, замовлення та оплата онлайн, прийшло на склад, робот зібрав, видав у віконце кур`єру/замовнику/продавцю.
Робота ти не потягнеш, тому дивись варіант всього такого базарного продажу через онлайн пратформу, або власний сайт, плюс сплата онлайн, плюс мінімальна сума замовлення від якоїсь суми, безкоштовна доставка від якої. Хто на складі працює- не важливо, у нього немає доступу до грошей, шось приносити своє на склад сенсу нема.
На деяких складах з великим оборотом та цінним товаром, практично завжди роблять огляд принесених речей усіх працівників складу до початку праці та після.
Далі розвиток твого бізнесу- веломайстерня. Майстру нема сенсу шось мудрувать з деталями, його задача- ремонтувать. Доступу до грошей у нього немає. Де ти зараз продаєш шось на 50 гривень, за встановлення цього ти можеш отримать 500. Якщо робота зі спицями, то вони копійчані, але встановлення їх- геморой. Існують верстати, які спрощують такі заміни. Звісно це все обладнання майстерні воно не дешеве.
Ще далі- така собі швидка допомога з поломкою вєліка у дорозі. Або такий собі евакуатор, якесь авто універсал, або якесь Канго. Зламався вєлік у дівчини десь за містом, загуглила твій телефон, ти приїхав, шинку підкачав, 500 гривень за виклик. Або якщо шось серйозне- все це доставив у майстерню, поки вєлік ремонтують, дівчина обігріта, кавою напоєна...
Часи роботи пиши зразу, бо будуть телефонувать по ночах, плюс усіляки розводи, з якими ти теж зустрінешся. Тіпа я на трасі чекаю, купіть по дорозі пляшку вина, сигарети та привезіть на об`їздну, плачу два тарифи налом. Ти приїхав, а там йух.
UPD: Можеш тіпа абонемент зробить, якась допомога у дорозі у межах 5 км від міста, якійсь річний внесок. Розводів буде менше, ви не сплатили внесок, досвідос.
Я звичайно, дуже дякую за "бізнес -фантазії"
- але тема ПРОСТОГО офффф-лайн магазину з набором/звільненням продавців - залишається НЕ розкритою!
п.с.
Навіть Будівельник в ПП повідомленняз з 30ти-річним досвідом власного бізнесу нвтякнув на ДОВІРУ/колектив...
Тобто, все "на довірі"?
Тоді виходить, що умовних Будівельників всі 30р - тупо найопували наймані продавці?!
Востаннє редагувалось Успіх
в Пон 07 кві, 2025 00:00, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 06 кві, 2025 23:56
Успіх написав:
тема ПРОСТОГО офффф-лайн магазину з набором/звільненням продавців - залишається НЕ розкритою!
Ти просто не хочеш відійти від свого ларька з запчастинами, точніше ти би відійшов, кинув би його нафіг, але нема ким замінить.
Можеш зробить договір найму, обговорити усі умови праці, випробувальний термін декілька місяців. Звісно усі дані працівника ти повинен знать.
Можеш спробувати максимально відійти від налу, звісно воно тобі не дуже вигідно, але...
На довірі і продавчині у магазині. Спробуй зарплату поставить не 500 гривень базарного дню тобі, все шо зверху- продавця, якась фіксована ЗП, трішки вище ринку. Виплата ЗП давай аванс раз у 2 тижні, якщо усе ОК, виплачуй повністю шо заробив. Тобто, шоб була за тобою якась заборгованість, якщо будеш платить кожен день- ніхто нікому нічого не винен. У договорі пропиши 2 тижні після заяви на звільнення відпрацювання, а не так шо завтра можеш не виходить. Ну і так далі.
Порахуй витрати на ЗП, бо це додаткові витрати, можна прогоріть без веломайстерні, тупо купуючи на гурті та продаючи у роздріб.
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Додано: Нед 20 кві, 2025 22:34
Сибарит написав: Успіх написав:
І поки ти не відповів, зразу хочеться додати: та простіше однушку в оренду здавати
Ждём тему "как найти порядочного арендатора"
😁
Я от недавно в офлайн цю тему "помацав" у величенькому магазині, де товару мінімум на 30-40Кдол(це не ларьок будівельника з товаром на 5Кдол)
- то теж здивувався, що там готові брати "людину з вулиці" і не робити жосткий контроль/перерахунку товару!
Це ж трешняк, якщо попадеться їм "любитель найопувати"
Це ж яку можна зробити недостачу?!
Це ж скільки можна свого товару підставити під продаж?
Як так?©
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