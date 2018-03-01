Бізнес Долярчика/Успіха - поради

Додано: Нед 06 кві, 2025 23:25

Успіх написав: Є приміщення 40м2!

Накупив господарського/будівельного товару на умовно 40Кдол!

Що ще тереба(скільки грошей?), що саме треба "внєдрять"(камери, ще якусь куйню), щоб все запрацювало "на всі 100"? Є приміщення 40м2!Накупив господарського/будівельного товару на умовно 40Кдол!Що ще тереба(скільки грошей?), що саме треба "внєдрять"(камери, ще якусь куйню), щоб все запрацювало "на всі 100"?

Склад, замовлення та оплата онлайн, прийшло на склад, робот зібрав, видав у віконце кур`єру/замовнику/продавцю.Робота ти не потягнеш, тому дивись варіант всього такого базарного продажу через онлайн пратформу, або власний сайт, плюс сплата онлайн, плюс мінімальна сума замовлення від якоїсь суми, безкоштовна доставка від якої. Хто на складі працює- не важливо, у нього немає доступу до грошей, шось приносити своє на склад сенсу нема.На деяких складах з великим оборотом та цінним товаром, практично завжди роблять огляд принесених речей усіх працівників складу до початку праці та після.Далі розвиток твого бізнесу- веломайстерня. Майстру нема сенсу шось мудрувать з деталями, його задача- ремонтувать. Доступу до грошей у нього немає. Де ти зараз продаєш шось на 50 гривень, за встановлення цього ти можеш отримать 500. Якщо робота зі спицями, то вони копійчані, але встановлення їх- геморой. Існують верстати, які спрощують такі заміни. Звісно це все обладнання майстерні воно не дешеве.Ще далі- така собі швидка допомога з поломкою вєліка у дорозі. Або такий собі евакуатор, якесь авто універсал, або якесь Канго. Зламався вєлік у дівчини десь за містом, загуглила твій телефон, ти приїхав, шинку підкачав, 500 гривень за виклик. Або якщо шось серйозне- все це доставив у майстерню, поки вєлік ремонтують, дівчина обігріта, кавою напоєна...Часи роботи пиши зразу, бо будуть телефонувать по ночах, плюс усіляки розводи, з якими ти теж зустрінешся. Тіпа я на трасі чекаю, купіть по дорозі пляшку вина, сигарети та привезіть на об`їздну, плачу два тарифи налом. Ти приїхав, а там йух.UPD: Можеш тіпа абонемент зробить, якась допомога у дорозі у межах 5 км від міста, якійсь річний внесок. Розводів буде менше, ви не сплатили внесок, досвідос.