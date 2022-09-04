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Імпорт російського золота
до Швейцарії зріс до...

Імпорт російського золота до Швейцарії зріс до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 10:51

Імпорт російського золота до Швейцарії зріс до...

Пропонуємо до обговорення:
Імпорт російського золота до Швейцарії виріс до найвищого рівня з квітня 2020 року, що є ознакою того, що в країні, можливо, переплавляється більше старих злитків, щоб полегшити їхній продаж.

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Імпорт російського золота до Швейцарії зріс до максимального рівня за понад два роки
R2
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 10:51

ну а где золоту храниться, кроме как в горах?
cohan
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