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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Сер 21 вер, 2022 21:05
Підскажіть ціну, або ж хто бажає придбати
Бажаю здоров'я всім хто це читає та може надати допомогу. Маю дві монети (1 рубль) в адекватному стані. Одна монета це рубль Перемога над Фашистськой Германією ХХ років. (датована 1965). А інша монета це Ігри ХХІІ Олімпіада 1980р. Датована монета 1977 рік. Фото можу надати в телеграмі (@Gipfar)
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