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Яку вартість долара закладають
на 2023 рік керівники...

Яку вартість долара закладають на 2023 рік керівники...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 19:56

Яку вартість долара закладають на 2023 рік керівники...

Пропонуємо до обговорення:
Більшість компаній розраховують наступного року на позитивний фінансовий результат. 58% респондентів очікують зростання доходів у гривні, і 43% – у натуральному виразі

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Яку вартість долара закладають на 2023 рік керівники компаній (дослідження)
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 19:56

Домашнее задание: найдите в статье хоть что-то общее с заголовком.
moveton
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