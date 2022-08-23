Рішення дозволить Україні експортувати 100 тис. тонн вугілля до Польщі.
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Що можна купити в Іспанії на 30 євро
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Додано: Суб 24 вер, 2022 20:00
Що можна купити в Іспанії на 30 євро
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Дивися повний текст
Що можна купити в Іспанії на 30 євро
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