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У Києві шахрай облаштував
фейковий обмінник та заволодів...

У Києві шахрай облаштував фейковий обмінник та заволодів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 01:11

У Києві шахрай облаштував фейковий обмінник та заволодів...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

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У Києві шахрай облаштував фейковий обмінник та заволодів 62 тис. євро
R2
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 01:11

Что-то в вычислении суммы залога напутали. Крайне подозрительное круглое число. Последняя цифра должна быть не нулём и ещё быть несколько копеек.
moveton
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Модератори: Ірина_, Модератор

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