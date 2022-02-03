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Не надходять виплати від ООН: що робити та куди звертатися
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 29 вер, 2022 14:35
Пропонуємо до обговорення:
У середині квітня у Києві Міністерство соціальної політики України та Управління верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) в Україні підписали меморандум про взаєморозуміння.
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R2
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Додано: Чет 29 вер, 2022 14:35
Первая выплата мне пришла в конце августа. Сегодня 29 сентября,мои друзья получили уже вторую выплату ,а мне не приходит почему-то
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natasaseveleva719
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Додано: Пон 03 жов, 2022 15:13
Друга вообще виплата буде?
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papuass7mass
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Додано: Пон 03 жов, 2022 15:54
Я подала заявку в июне месяце,жила
на оккупированной территории. Не получила ни одной выплаты! Заявка моя принята. Почему так??
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mkirienko943
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Додано: Чет 23 лют, 2023 16:38
Заявка принята с июля 2022 года а выплат нет,вот и ждём. Может и про нас вспомнят.
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serkisvalentina
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Додано: Пон 27 лют, 2023 10:31
Ещё в 22году подала заявку на выплаты оон и до сих пор не получила.
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kristina02131994g
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Додано: Вів 18 кві, 2023 20:37
Подал заявку ещё в прошлом году в конце июля на платформе е допомога пишет статус принята а помощь так и не приходит а знакомая подала позже на пару месяцев и уже получила 2 выплату почему так темболее у неё нет статуса ВПЛ.
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sidelnikovslavik33
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 12:02
на территории оккупации выплаты от ООН не выплачивают, только после освобождения, первая выплата в декабре 2022, вторая в марте 2023, зависит от освобождения, третьей пока нету
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kherson7217
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 12:07
или выплачивают по три месяца 6600 или по месяцу 2200
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kherson7217
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 12:15
на территории оккупации банки блокированны или российской РФ ,или для безопасности от Украины ,зона мородерства
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kherson7217
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