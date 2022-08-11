27 вересня відновили роботу ще сім ресторанів McDonald’s у Києві. Кур'єри почали доставляти їжу любителям бургерів і картоплі фрі на правий берег.
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У McDonald's зробили заяву про відкриття ресторанів в Україні
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Додано: Чет 29 вер, 2022 16:10
У McDonald's зробили заяву про відкриття ресторанів в...
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У McDonald's зробили заяву про відкриття ресторанів в Україні
Додано: Чет 29 вер, 2022 16:10
Попит, а не "спрос"... Журналісти повинні бути вчити мову, ні? Або хочаб в ворді перевіряйте, він більшість помилок вам підкреслить....
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