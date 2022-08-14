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Допомога від міжнародних організацій: хто може отримати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 01 жов, 2022 17:38
Пропонуємо до обговорення:
Міжнародні організації продовжують надавати допомогу українцям, постраждалим від війни. На сьогодні спільно з Урядом України реалізуються три такі програми, пише Урядовий портал.
Дивися повний текст Допомога від міжнародних організацій: хто може отримати (інфографіка)
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R2
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Додано: Суб 01 жов, 2022 17:38
Ми отримали допомогу від міжнародної організації ще у липні і лише за півтора місяці. Другої половини немає. Уже і не сподіваємося її отримати. Алгоритм виплат незрозумілий.
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315litvinovan
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Додано: Нед 02 жов, 2022 19:26
Я також отримав 5000 гр.ще у червні Від червоного хреста, і все, програма на 3 місяці по 2500 , а де ще 2500гр, запитання? Невже і тут навчилися " махлювати" ?
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anatoly7739
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