Та як ваша 1 тис. грн допоможе деокупації міст
З новим оновленням Дії від 3 жовтня з’явилася можливість купувати військові облігації без комісій у кілька тапів.
Дивися повний текст Військові облігації в Дії: скільки можна заробити та як придбати
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Як заощаджувати та економити
Додано: Вів 04 жов, 2022 19:11
Finance.ua: Військові облігації в Дії: скільки можна...
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Дивися повний текст Військові облігації в Дії: скільки можна заробити та як придбати
Додано: Вів 04 жов, 2022 19:11
А коли платиш карткою це купівля чи переказ (має значення якщо картка кредитна)?
Додано: Чет 06 жов, 2022 13:06
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