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Finance.ua: Військові облігації
в Дії: скільки можна...

Finance.ua: Військові облігації в Дії: скільки можна...
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 19:11

Finance.ua: Військові облігації в Дії: скільки можна...

Пропонуємо до обговорення:
Та як ваша 1 тис. грн допоможе деокупації міст
З новим оновленням Дії від 3 жовтня з’явилася можливість купувати військові облігації без комісій у кілька тапів.

Дивися повний текст Військові облігації в Дії: скільки можна заробити та як придбати
D2
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 19:11

А коли платиш карткою це купівля чи переказ (має значення якщо картка кредитна)?
0mage0
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 13:06

  0mage0 написав:А коли платиш карткою це купівля чи переказ (має значення якщо картка кредитна)?

Добрий день, шановний користувач!
Облігації можна придбати і за кредитні гроші.
З повагою, Ірина
Ірина_
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