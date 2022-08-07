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Finance.ua: Військові облігації в Дії: скільки можна...
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Як заощаджувати та економити
Додано: Вів 04 жов, 2022 19:11
Пропонуємо до обговорення:
Та як ваша 1 тис. грн допоможе деокупації міст
З новим оновленням Дії від 3 жовтня з’явилася можливість купувати військові облігації без комісій у кілька тапів.
Дивися повний текст Військові облігації в Дії: скільки можна заробити та як придбати
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D2
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Додано: Вів 04 жов, 2022 19:11
А коли платиш карткою це купівля чи переказ (має значення якщо картка кредитна)?
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0mage0
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Додано: Чет 06 жов, 2022 13:06
0mage0 написав:
А коли платиш карткою це купівля чи переказ (має значення якщо картка кредитна)?
Добрий день, шановний користувач!
Облігації можна придбати і за кредитні гроші.
З повагою, Ірина
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Ірина_
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Додано: Нед 09 жов, 2022 22:06
В мене через Укргаз взагалі нічого не купляється
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Додано: Пон 10 жов, 2022 11:41
Ірина_ написав:
Облігації можна придбати і за кредитні гроші.
Так, питання в тому, чи операція є оплатою (як в магазині) чи переказом? На оплати в магазині кредитними коштами розповсюджується пільговий період, а на перекази - ні.
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Додано: Сер 12 жов, 2022 18:33
Так а сколько можно заработать?)
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Додано: П'ят 14 жов, 2022 10:33
0mage0 написав: Ірина_ написав:
Облігації можна придбати і за кредитні гроші.
Так, питання в тому, чи операція є оплатою (як в магазині) чи переказом? На оплати в магазині кредитними коштами розповсюджується пільговий період, а на перекази - ні.
Добрий день.
Як звичайна оплата в інтернеті.
З повагою,
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Ірина_
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