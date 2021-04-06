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Finance.ua: Иранские беспилотники
и дроны-камикадзе в...

Finance.ua: Иранские беспилотники и дроны-камикадзе в...
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 07:38

Finance.ua: Иранские беспилотники и дроны-камикадзе в...

Пропонуємо до обговорення:
Характеристики и возможности дронов
В вопросе о поставках иранских дронов россии уже нет интриги. Беспилотники УЖЕ применяются на территории Украины. Их сбивают, обломков более чем достаточно для доказательства присутствия.

Дивися повний текст Иранские беспилотники и дроны-камикадзе в Украине. Что они могут изменить?
D2
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 07:38

А сколько же бензина ему надо на 2500 км!? Литров 120, баков на нем что то невидно
vad7114
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 20:33

гідота
Igorenya
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 13:07

Правильно нужно произносить "шахид" как для мученика, так и для БПЛА, который иранцы именно поэтому так и назвали.
Слово شاهد на фарси (означающее "свидетель"), читается как "shad" (шад).
А на всех иранских БПЛА на английском четко и ясно написано "shahed".
По правилам транслитерации его неправильно читать ни как "шахид", ни как "шахед".
Просто арабы не очень большие грамотеи в английском, потому такое и нарисовали.
А во всех словарях (посмотрите хоть Мультитран) "shahed" переводится как "мученик за веру".
А журналисты, не умеющие читать по английски (про фарси уж и не говорю) приплели это кострубатое название "шахед" и теперь отбрыкиваются.
michaelvolia_136
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