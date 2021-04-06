Finance.ua: Иранские беспилотники и дроны-камикадзе в...

Додано: Пон 19 тра, 2025 13:07
Правильно нужно произносить "шахид" как для мученика, так и для БПЛА, который иранцы именно поэтому так и назвали.
Слово شاهد на фарси (означающее "свидетель"), читается как "shad" (шад).
А на всех иранских БПЛА на английском четко и ясно написано "shahed".
По правилам транслитерации его неправильно читать ни как "шахид", ни как "шахед".
Просто арабы не очень большие грамотеи в английском, потому такое и нарисовали.
А во всех словарях (посмотрите хоть Мультитран) "shahed" переводится как "мученик за веру".
А журналисты, не умеющие читать по английски (про фарси уж и не говорю) приплели это кострубатое название "шахед" и теперь отбрыкиваются.