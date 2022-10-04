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Finance.ua: Як відновити
втрачені документи

Finance.ua: Як відновити втрачені документи
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 20:29

Finance.ua: Як відновити втрачені документи

Пропонуємо до обговорення:
Паспорт, податковий номер, посвідчення водія, документи на нерухомість та ін.
Питання, винесене в заголовок, стало як ніколи актуальним з 24 лютого, коли росія розв’язала проти України повномасштабну війну. Рятуючись від неї, українці забували, губили або ж втрачали в розбомблених російськими снарядами оселях паспорти, свідоцтва про народження, атестати, документи на право власності тощо.

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D2
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 20:29

Доброго вечора! Додайте, будь ласка, інформацію щодо відновлення пенсійного посвідчення.
andrid23032019
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Повідомлень: 1
З нами з: 11.10.22
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Модератори: Ірина_, Модератор

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