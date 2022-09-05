Про це повідомляє Служба безпеки України.
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СБУ знешкодила чотири нові канали виїзду чоловіків за кордон
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Додано: П'ят 14 жов, 2022 15:08
СБУ знешкодила чотири нові канали виїзду чоловіків за кордон
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Дивися повний текст
СБУ знешкодила чотири нові канали виїзду чоловіків за кордон
Додано: П'ят 14 жов, 2022 15:08
страдают фигней. На место одного проводника придет 10 новых. Просто откройте границы
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