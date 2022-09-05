Війна спричинила зубожіння великої частки українців
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«Раптова бідність» та зниження доходів під час війни. Стан добробуту українців відчутно знизився
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Додано: Суб 15 жов, 2022 16:04
«Раптова бідність» та зниження доходів під час війни....
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«Раптова бідність» та зниження доходів під час війни. Стан добробуту українців відчутно знизився
Додано: Суб 15 жов, 2022 16:04
"Згідно даних Інституту демографії, до категорії середнього класу входять громадяни, середньомісячний дохід яких складає суму, не нижчу за п’ять прожиткових мінімумів. "
Рука-обличчя. Тепер люди, що балансують на межі бідності, це середній клас. Чекаю коли диктатуру почнуть називати "українською демократією".
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