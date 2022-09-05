RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
«Раптова бідність» та зниження
доходів під час війни....

«Раптова бідність» та зниження доходів під час війни....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 16:04

«Раптова бідність» та зниження доходів під час війни....

Пропонуємо до обговорення:
Війна спричинила зубожіння великої частки українців

Дивися повний текст
«Раптова бідність» та зниження доходів під час війни. Стан добробуту українців відчутно знизився
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98448
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 16:04

"Згідно даних Інституту демографії, до категорії середнього класу входять громадяни, середньомісячний дохід яких складає суму, не нижчу за п’ять прожиткових мінімумів. "
Рука-обличчя. Тепер люди, що балансують на межі бідності, це середній клас. Чекаю коли диктатуру почнуть називати "українською демократією".
fourdirsat
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5
З нами з: 31.05.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 00:05

fourdirsat, тогда уже всемирной демократией потому, что у Всемирного Банка тот же самый порог. Для трудоспособных лиц, у которых ПМ 2600 грн, даже несколько ниже.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2467
З нами з: 23.03.18
Подякував: 11 раз.
Подякували: 237 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
За шість місяців війни українці отримали 254 млрд грн...
R2 » Нед 25 вер, 2022 14:16
1 190
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 вер, 2022 14:16
cohan
Міграція ІТ-спеціалістів під час війни: хто куди...
R2 » Вів 13 вер, 2022 13:15
3 303
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 вер, 2022 08:01
Примат
Як студентам виїхати за кордон під час війни в Україні
R2 » Пон 05 вер, 2022 00:33
2 1850
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 вер, 2022 10:45
ktav07

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (5125)
16.10.2022 00:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.