Finance.ua: Как работает шеринг документов в «Дія»

Рассказываем на конкретном примере
Мы уже привыкли к «Дія» и постепенно приучаем к ней весь мир. В конце августа министр цифровой трансформации Михаил Федоров на совместной пресс-конференции с государственным секретарем по цифровизации Польши Янушем Цешинским сообщил, что благодаря услуге кроссгосударственного шеринга цифровые водительские права и техпаспорт в «Дія»будут отображаться в польском приложении mObywatel. Это очередной шаг в международном признании украинских электронных документов.
Дивися повний текст Как работает шеринг документов в «Дія»