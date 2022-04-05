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Finance.ua: Как работает
шеринг документов в «Дія»

Finance.ua: Как работает шеринг документов в «Дія»
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Все про страхування: медичне страхування, страхування майна і ризиків, автострахування КАСКО та ОСЦПВ.
Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 20:35

Finance.ua: Как работает шеринг документов в «Дія»

Пропонуємо до обговорення:
Рассказываем на конкретном примере
Мы уже привыкли к «Дія» и постепенно приучаем к ней весь мир. В конце августа министр цифровой трансформации Михаил Федоров на совместной пресс-конференции с государственным секретарем по цифровизации Польши Янушем Цешинским сообщил, что благодаря услуге кроссгосударственного шеринга цифровые водительские права и техпаспорт в «Дія»будут отображаться в польском приложении mObywatel. Это очередной шаг в международном признании украинских электронных документов.

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D2
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 20:35

Статью нужно называть: "Как задуман работать шеринг документов в Дие". На практике "действующий год" "Дія.Підпис" через месяц уже из приложения исчез. И уже больше недели при попытке передать данные заграна в разные места после всех подписей выдаётся "произошла ошибка". Приходится бумажный паспорт фотографировать - это действительно работает и надёжно.
moveton
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Модератори: Ірина_, Модератор

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