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Відмова від російського газу
в ЄС відбувається швидше,...

Відмова від російського газу в ЄС відбувається швидше,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 12:46

Відмова від російського газу в ЄС відбувається швидше,...

Пропонуємо до обговорення:
Країнам ЄС вдалося значно знизити залежність від російського газу швидше, ніж планувалося, заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

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Відмова від російського газу в ЄС відбувається швидше, ніж планувалося – голова Єврокомісії
R2
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 12:46

...Мы совершили масштабный переход на других зарубежных (турецких) поставщиков газа...
cohan
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