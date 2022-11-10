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Додано: П'ят 21 жов, 2022 11:25 FinTech Ukraine 2022



У програмі конференції:

Нові тренди фінансової поведінки населення в умовах військового стану.

Останні тренди та цікавинки світового ринку FinTech.

Сила блокчейну та WEB 3.0: як використовувати криптоінструменти та як орієнтуватися в ландшафті Web3, щоб побудувати краще фінансове майбутнє.

Open banking — практичний досвід впровадження. Як фінансовим установам монетизувати технологію.

Напрямки трансформації онлайн кредитування під час турбулентності.

Автоматизація та оптимізація бізнес-процесів, нові точки зростання.

Customer Journey: еволюція клієнтського шляху.

Новий погляд на цифрові фінанси.

Як війна змінила ринок кредитування в Україні.



Запрошуємо поринути разом з нами у світ технологічної революції. Долучитися до лідерів екосистеми фінтех за напрямками цифрової трансформації, платежів, блокчейну та регуляторних технологій, які рухають галузь фінансових технологій вперед.



Запрошуємо!



Діє знижка 10% за промо-кодом: FinanceFT У Києві відбудеться масштабна конференція, яка збере найвпливовіших лідерів української фінансової та бізнес-спільноти.Нові тренди фінансової поведінки населення в умовах військового стану.Останні тренди та цікавинки світового ринку FinTech.Сила блокчейну та WEB 3.0: як використовувати криптоінструменти та як орієнтуватися в ландшафті Web3, щоб побудувати краще фінансове майбутнє.Open banking — практичний досвід впровадження. Як фінансовим установам монетизувати технологію.Напрямки трансформації онлайн кредитування під час турбулентності.Автоматизація та оптимізація бізнес-процесів, нові точки зростання.Customer Journey: еволюція клієнтського шляху.Новий погляд на цифрові фінанси.Як війна змінила ринок кредитування в Україні.Запрошуємо поринути разом з нами у світ технологічної революції. Долучитися до лідерів екосистеми фінтех за напрямками цифрової трансформації, платежів, блокчейну та регуляторних технологій, які рухають галузь фінансових технологій вперед. Ірина_

Модератор Форуму Повідомлень: 3458 З нами з: 14.09.13 Подякував: 883 раз. Подякували: 1888 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 лис, 2022 14:02 Конференція FinTech Ukraine 2022. Жива зустріч лідерів екосистеми фінтех



Шановні форумчани!

Запрошуємо!



Діє знижка 10% за промо-кодом: FinanceFT Шановні форумчани! Ірина_

Модератор Форуму Повідомлень: 3458 З нами з: 14.09.13 Подякував: 883 раз. Подякували: 1888 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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