Это самое меньше из возможных зол на фоне тотальной войны. Майданы вносили смуту, но всегда обходились малой кровью. А вот решение кремля навести порядки сильной рукой в этой "смутной вотчине" вылилось в море крови.
|
|
|
Додано: Чет 11 гру, 2025 17:47
Это самое меньше из возможных зол на фоне тотальной войны. Майданы вносили смуту, но всегда обходились малой кровью. А вот решение кремля навести порядки сильной рукой в этой "смутной вотчине" вылилось в море крови.
Додано: Чет 11 гру, 2025 17:49
Re: Напад росії і білорусі на Україну
про 800 тис якось не віриться що це від Трампа, тим більше узгоджене з москвою.
По ЄС хоча б більше ясності
хоча можливо що на словах погодяться щоб на виборах було більше шансів у проєвропейських кандидатів.
А потім виявиться що реформи не ті, кордони не того року, по кластерам регрес, ось вам дорожня карта на 40 років
Додано: Чет 11 гру, 2025 17:51
Почему польские сыры уже практически сравнялись с украинскими, а то и дешевле?
Не знаю, на них ввозных пошлин нет?
Почему мы импортируем польское сало?
И в Польше таки производства созданы. Они не собирались становиться "великой с/э державой" и ограничиваться выращиванием зерна.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 11 гру, 2025 17:53, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 11 гру, 2025 17:52
СТранный вопрос на фоне того п-ца что у нас творится из за войны.
Я надеюсь на то, что после стабилизации ситуации и мира, у нас начнётся развитие по польскому сценарию, для этого и стремимся в ЕС.
Додано: Чет 11 гру, 2025 18:00
Французы против
Бельгия против
Вот и Англичане тоже против...
Додано: Чет 11 гру, 2025 18:01
Давайте я вам приведу пример на свежей новости из Днепра. Это бизнес моих знакомых через пару рукопожатий. Это склады, логистичсекий центр где были комерческие организации (точно знаю что товарные запасы сети магазина Простор там были) + IRC.
Как вы думаете могут ли с такими рисками и убытками цены в Украине быть ниже ПОльских ?
А рабочие руки ? кто то уехал, кто то служил, кто то прячется ?
А перебои с электричеством ?
Так страдает вся экономика, все секторы Украины.
Унаслідок удару по одному з найбільших фармскладів України повністю знищено запаси життєво необхідних медикаментів, які зберігалися для лікарень, аптек та гуманітарних організацій. Серед втраченого – препарати для хронічних хвороб, інтенсивної терапії, невідкладної допомоги та хірургії.
В IRC повідомили, що лише їхні запаси могли забезпечити лікування 30 000 пацієнтів. Усі медикаменти, навіть ті, що не пошкодилися безпосередньо, доведеться утилізувати через вплив екстремальних умов після удару.
Додано: Чет 11 гру, 2025 18:10
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 11 гру, 2025 18:11
Який хрест? Просто це буде купа нових тимчасових українців, які не чули нічого за слов`янські мови. Тому так, проблеми мов не існує. В принципі, для мене цієї проблеми ніколи не існувало, вона існувала тільки у кацапомовних.
Додано: Чет 11 гру, 2025 18:14
Я не збираюсь вигораджувати кремль. Но вогонь розпалили ваші на майдані думаючи що обійдеться малою кровю. НЕ ОБІЙШЛОСЬ. Кому це зара знову кричить шаман чемойдан вокзал? І з чого він взяв що вони підуть з своєї землі без бою а не подадуться в сєпари?
Пів тієї країни була проти. Ви не знали що прєдлагаючи чємойдан вокзал начнеться війна? І до речі, а що це Ви не державною?
Додано: Чет 11 гру, 2025 18:15
Потому что упреки подобные я слышу только в интеренте, в настоящей реальной жизни не разу не получал подобных притензий и не имел проблем. Весь фундамент росийского ипсо вокруг языка построен на частных случаях и законе о державной мове, который копия российского закона о гос. языке.
Но есть очевидный факт, после 2022, ряд и довольно обширный, моих российскогововорящих знакомых принципиально перешли на украинский язык.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko в Чет 11 гру, 2025 18:27, всього редагувалось 1 раз.
Зараз переглядають цей форум: alex_dvornichenko, ЛАД і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|