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получил квартиру как лучше поступить?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 13:35

получил квартиру как лучше поступить?

получил в наследство квартиру,хотел прописатся но нотариус намекнула, что пока война лучше этого не делать
сам прописан в другой квартире
в итоге приходится платить за умершего-за мусор и за газ(нет счетчика)
вот теперь я думаю как лучше поступить-оставить как есть,или выписать умершего, или только сходить в мусорную и газовые компании,показать свидетельство и отменить начисления?
а если я потом там пропишусь то надо будет восстанавливать услуги? или сами восстановятся?
zoawlhxc
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 13:47

  zoawlhxc написав:получил в наследство квартиру,хотел прописатся но нотариус намекнула, что пока война лучше этого не делать
сам прописан в другой квартире
в итоге приходится платить за умершего-за мусор и за газ(нет счетчика)
вот теперь я думаю как лучше поступить-оставить как есть,или выписать умершего, или только сходить в мусорную и газовые компании,показать свидетельство и отменить начисления?
а если я потом там пропишусь то надо будет восстанавливать услуги? или сами восстановятся?

Компаниям на эти свидетельства -- глубоко пофиг: у них нормативка "по прописанным -- и неи кхм... неволнует"
При этом: абонентка "за газовую трубу" (и вроде какое-то потребление газа) будут насчитываться даже после выписки "вноль" -- тут только установка счетчика поможет.

Сами восстановятся.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 18:51

Re: получил квартиру как лучше поступить?

zoawlhxc написав:получил в наследство квартиру,хотел прописатся но нотариус намекнула, что пока война лучше этого не делать
сам прописан в другой квартире
в итоге приходится платить за умершего-за мусор и за газ(нет счетчика)
вот теперь я думаю как лучше поступить-оставить как есть,или выписать умершего, или только сходить в мусорную и газовые компании,показать свидетельство и отменить начисления?
а если я потом там пропишусь то надо будет восстанавливать услуги? или сами восстановятся?
Обратиться к конторам и уведомить о смерти потребителя. Можно сейчас, что лучше, можно после вступления в право собственности. Что-то да и пересчитают. На такие случаи уже должен быть отработан алгоритм. Не вы первые.

По хорошему все договора нужно переоформить на себя. Хотя им это не принципиально и годами может висеть на умершего.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 18:39

  Ромасик написав:По хорошему все договора нужно переоформить на себя. Хотя им это не принципиально и годами может висеть на умершего.
им пофиг от слова вообще, лишь бы платили. За переоформление возьмут денег. Просто за смену фамилии в договоре и его распечатку.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 18:45

  vitaliian написав:
  Ромасик написав:По хорошему все договора нужно переоформить на себя. Хотя им это не принципиально и годами может висеть на умершего.
им пофиг от слова вообще, лишь бы платили. За переоформление возьмут денег. Просто за смену фамилии в договоре и его распечатку.

ХЗ, сколько переоформлял на себя договора ни копья не взяли.
Bolt
 
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