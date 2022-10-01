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Тариф на газ може зрости:
Гетманцев розповів, коли його...

Тариф на газ може зрости: Гетманцев розповів, коли його...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 20:16

Тариф на газ може зрости: Гетманцев розповів, коли його...

Пропонуємо до обговорення:
Тариф на газ для побутових споживачів можуть переглянути у квітні. Зі слів голови податкового комітету Данила Гетманцева поточний тариф невиправдано низький.

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Тариф на газ може зрости: Гетманцев розповів, коли його переглядатимуть
R2
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