Тариф на газ для побутових споживачів можуть переглянути у квітні. Зі слів голови податкового комітету Данила Гетманцева поточний тариф невиправдано низький.
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Тариф на газ може зрости: Гетманцев розповів, коли його переглядатимуть
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 20:16
Тариф на газ може зрости: Гетманцев розповів, коли його...
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Тариф на газ може зрости: Гетманцев розповів, коли його переглядатимуть
Додано: П'ят 21 жов, 2022 20:16
Так нехай нарешті скаже яка собівартість видобутку+транспортування нашого газу!
Додано: П'ят 21 жов, 2022 20:50
Re: Тариф на газ може зрости: Гетманцев розповів, коли його.
Стара пісня про головне.
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