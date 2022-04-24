Оплата за оренду й оплата комунальних послуг у орендованій квартирі – це різні види платежів із різними адресатами.
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Комунальні послуги в орендованій квартирі: за що не повинен платити орендар
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Додано: Вів 25 жов, 2022 19:59
Комунальні послуги в орендованій квартирі: за що не...
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Комунальні послуги в орендованій квартирі: за що не повинен платити орендар
Додано: Вів 25 жов, 2022 19:59
Навіщо писати відверту брехню та й ще вводити в оману купу народу. Видаліть цю позорну статтю, яка написана з "потолка".
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