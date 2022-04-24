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Комунальні послуги в орендованій
квартирі: за що не...

Комунальні послуги в орендованій квартирі: за що не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 19:59

Комунальні послуги в орендованій квартирі: за що не...

Пропонуємо до обговорення:
Оплата за оренду й оплата комунальних послуг у орендованій квартирі – це різні види платежів із різними адресатами.

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Комунальні послуги в орендованій квартирі: за що не повинен платити орендар
R2
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 19:59

Навіщо писати відверту брехню та й ще вводити в оману купу народу. Видаліть цю позорну статтю, яка написана з "потолка".
haverim
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