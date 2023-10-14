Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович в інтерв'ю «Espreso» заявила, що краще створювати послуги для українців, а не платити їм на руки малі гроші.
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Міністерка соцполітики пропонує надавати послуги замість соцвиплат
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Додано: Вів 05 гру, 2023 15:58
Міністерка соцполітики пропонує надавати послуги замість...
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Дивися повний текст
Міністерка соцполітики пропонує надавати послуги замість соцвиплат
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