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Твіттер працює над розробкою власного криптовалютного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 25 жов, 2022 21:13
Пропонуємо до обговорення:
Представники соціальної мережі Twitter працюють над нововведеннями, щоб зробити платформу привабливішою для криптовалютної спільноти, одне з таких — власний крипто-гаманець.
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Додано: Вів 25 жов, 2022 21:13
Едва хотел написать про то, что
"Европа есть система с произвольной степенью устойчивости из неустойчивых частей
(словно по фон Нейману)",
а тут уже бєткойн чуть ли не доканывает некая "вавилонская башня" криптовалют
(у многих свои криптовалюты будут)...
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