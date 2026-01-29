fox767676 написав:що ти верзеш РФ випустила по Україні 7.5 тис ракет, це майже увесь запас ракетний запас США
Шаман канєшно ухилянт, але випустити багато ракет недостатньо. Є ще два дуже важливі моменти: - перший це можливості розвідки, думаю не станеш заперечувати, що в США супутників на порядок більше, ніж в РФ - другий - ракети середньої дальності не дуже підходять для таких задач, Хаменеї вбили не ракетами, а авіаційними боєприпасами, ходять слухит що на його хату скинули пару десятків авіабомб,
Shaman написав:бо можливості США та Раші просто неспівставні. Зе теж хотіли хлопнули, але не змогли.
що ти верзеш РФ випустила по Україні 7.5 тис ракет, це майже увесь запас ракетний запас США
Це раніше у геополітичних конфліктах амрианський посол\спрецпредставник міг не подоброму прищуритися "а у вас демократія не тої системи" і керівники країн підписували все що треба. На самих дикуватих спрацьовувала "дипломатія канонєрок" - дрейф американського авіаносця поруч. Але зараз США вже не є беззаперечним промсловим лідером. "свої ̶р̶е̶в̶о̶л̶ь̶в̶е̶р̶ы̶ ракети знайдуться" Тому їх останні 15 років здебільшого посилають подалі. Те що вони спромоглися точково знешкодити двох тиранів це безперечний успіх, але с т.з. тривалих\маштабних конфліктів власними силами їх рейтинг значно впав
Востаннє редагувалось fox767676 в П'ят 15 тра, 2026 09:33, всього редагувалось 1 раз.
fox767676 написав:що ти верзеш РФ випустила по Україні 7.5 тис ракет, це майже увесь запас ракетний запас США
Шаман канєшно ухилянт, але випустити багато ракет недостатньо. Є ще два дуже важливі моменти: - перший це можливості розвідки, думаю не станеш заперечувати, що в США супутників на порядок більше, ніж в РФ - другий - ракети середньої дальності не дуже підходять для таких задач, Хаменеї вбили не ракетами, а авіаційними боєприпасами, ходять слухит що на його хату скинули пару десятків авіабомб,
А смысл им(лаптеногим) даже легендарным Орэшником убивать сеть своих старых фсбэшных агентов в том числе и гундосого "буратину"???
Бетон написав:... Он хочет, чтобы чужие дети погибали за чужие деньги, обслуживая строительство династий, покупку особняков за сотни миллионов долларов. Командиры с барбершопов будут рассказывать, что росия скоро падёт. Причина вообще всего, что происходит - коррупция. Остальное - производная
тобто причина нападу Раші на Україну - українська корупція?.. які люди страуси, як люблять ховати голову від реалій...
Да, прикинь. Именно коррупция. Разоружение, уничтожение инфраструктуры, министры граждане рф, рос бизнес, анентура в сбу, мвд, генштабе, коррупционные газовые схемы, энергетическая петля. Спроси у любого юриста международника, с эрнст &янг пообщайся с аналитиками. Ты думаешь это для кого-то секрет? Об этом знают все.
fox767676 написав:що ти верзеш РФ випустила по Україні 7.5 тис ракет, це майже увесь запас ракетний запас США
Шаман канєшно ухилянт, але випустити багато ракет недостатньо. Є ще два дуже важливі моменти: - перший це можливості розвідки, думаю не станеш заперечувати, що в США супутників на порядок більше, ніж в РФ - другий - ракети середньої дальності не дуже підходять для таких задач, Хаменеї вбили не ракетами, а авіаційними боєприпасами, ходять слухит що на його хату скинули пару десятків авіабомб,
а як щодо виття росіян що їм не дають стріляти коли потужний приїзжає сфотографуватись біля таблички Бахмут/Херсон/Покровськ? якщо все по екзистенційному то ефективніше ракетами/дронами кошмарити еліти в Кончазаспах ніж пересічні хрущовки у спальних районах
fler написав:Російський диктатор Путін може прибути до Пекіна наступного тижня, 20 травня, пише газета South China Morning Post із посиланням на джерела. https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/odr ... 08138.html За вказівками. Продовжувати чи завершувати чи продовжувати домовляючись (як зараз)?
Letusrock написав:а як щодо виття росіян що їм не дають стріляти коли потужний приїзжає сфотографуватись біля таблички Бахмут/Херсон/Покровськ? якщо все по екзистенційному то ефективніше ракетами/дронами кошмарити еліти в Кончазаспах ніж пересічні хрущовки у спальних районах
Просто пи**. З серії "ми еще не начиналі". Можливо, ціленаправлено полювати на Зеленського на даному етапі війни їм нема сенсу, але й оберігати його - теж нема сенсу. Загибель Зеленського все таки принесла б їм більше позитиву ніж негативу. + малоймовірно що хтось ділиться з ними планами поїздок Верховного...
Дюрі-бачі написав:В Україні є катастрофічна проблема: розрив між мінімальною, медіанною і середньою зарплатами величезний. А в нормальних соціальних країнах ці три величини є близькими, тому наша мета має бути, щоб в Україні було щось в дусі: мінімалка 800$, медіана - 1000$, середня - 1200$
Не бачу в чому тут катастрофічність Мінімальна на то і мінімальна. Коли вона близька до середньої, це насправді абсурдна соціальна політика
А який розрив в цифрах вважаєте прийнятним?
Нижча, ніж у Молдові: українцям встановили найменшу мінімалку https://konkurent.ua/publication/178148 ... t=12143897 Мінімалка в Україні (8,6 тис. грн) – найменша серед всіх європейських країн. При тому середня зарплата складає, за останніми даними Держстату, 30,3 тис. грн. Тобто мінімалка знаходиться на рівні близько 28,4% середньої зарплати. Зараз в уряді готують новий проєкт Трудового Кодексу, в якому знову не вирішують проблему низької мінімальної зарплати. «Достатній» рівень мінімалки – близько 40% середньої зарплати. В ЄС діє директива EU 2022/2041, яка закликає країни Євросоюзу встановлювати мінімальну зарплату, яка забезпечить гідний рівень життя та буде на рівні до 60% середньої (бажаний показник, до якого варто рухатись). Заступниця Міністра економіки, довкілля та сільського господарства Дарина Марчак в інтерв'ю OBOZ.UA заявила про те, що в уряді прагнуть, щоб мінімалка складала 50% середньої зарплати. Проте в проєкті Трудового кодексу таке співвідношення не прописали.
Якщо ми типу ідемо в ЄС чи хоча би намагаємося імітувати що хочемо цього, то потрібно рухатись в сторону цих стандартів. А тисячократних розривів між мінімалкою та максималкою, ще і за рахунок використання службового становища в державних монополіях, там немає. Та і середній клас прогресивною шкалою підстригають ґрунтовно.
Невже так важко зрозуміти Зарплати - НЕ ПРИЗНАЧАЮТЬСЯ Зарплати - ЗАРОБЛЯЮТЬСЯ...
Уявіть собі що прийнятий закон типу На оплату праці повинно йти не менше 60% створеної працівником доданої вартості... Все? УРА ? Чи дупа? Один працює на високоефективному виробництві з високою капіталізацією робочого місця і йому і 30% від створеного на цьому місці вийде 100 000 а другий махає мітлою чи копає лопатою і йому 100% від створеного віддай... а мінімалка у 8600 не вийде...
Тому наш розрив в зарплатах зумовлений нерівномірністю капіталізації робочих місць... А нерівномірність капіталізації зумовлений відсутністю достатньої кількості як капіталістів так і вільних капіталів у цих капіталістів.... Тому маємо те що маємо.